Argentina, una Selección de líderes: siete convocados Scaloni son capitanes en sus clubes

Selección Argentina: siete convocados son capitanes en sus clubes. No solo se distingue por su juego y sus títulos, sino también por la fuerte personalidad de sus futbolistas. En la lista de 29 convocados por Lionel Scaloni para los duelos ante Venezuela y Ecuador, hay un dato que refleja esa esencia: siete de ellos son capitanes en sus respectivos equipos, un número que ningún otro seleccionado del top del ranking FIFA puede igualar.

Los líderes con cinta son: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Cristian “Cuti” Romero (Tottenham), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Lionel Messi (Inter Miami) y Lautaro Martínez (Inter de Milán). A ellos se habría sumado Enzo Fernández, también referente en el Benfica, pero quedó al margen por suspensión.

Este fenómeno no es casualidad. El futbolista argentino se forma desde chico bajo la presión de la competencia, las exigencias de la hinchada y el escrutinio mediático. Esa mentalidad ganadora que forjan en casa se potencia en Europa, donde su liderazgo no pasa desapercibido y, en muchos casos, se traduce en portar la cinta.

Argentina, una Selección de líderes

Más allá de estos siete nombres, hay otros jugadores que, sin llevar el brazalete, también son voces autorizadas en sus equipos. Leandro Paredes en Roma, Gonzalo Montiel en River, Nicolás Tagliafico en Lyon o Alan Varela en Porto son ejemplos claros de futbolistas con ascendencia en el vestuario y piezas claves de un plantel que parece no tener techo y busca siempre mejorarse cada vez más.

La Scaloneta no solo logró una identidad futbolística y una cosecha histórica de títulos. También formó un grupo con personalidad, capaz de responder en los momentos más difíciles y que, con su carácter, sigue marcando una diferencia a nivel mundial y seguramente deje marcada a fuego la historia del deporte. (Fuente: Minuto Uno)