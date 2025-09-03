Selección Argentina: Scaloni define el equipo titular y tiene una duda

Lionel Scaloni mantiene una duda en la formación inicial de la Selección Argentina para recibir a Venezuela este jueves, desde las 20.30 en el estadio Monumental, por la penúltima fecha de las Eliminatorias. La decisión está entre mantener a Lautaro Martínez o sumar a Thiago Almada.
Aunque en la práctica del martes no se paró un equipo definido, el entrenador de 47 años dejó entrever que resolvería el once este mismo miércoles. En las horas previas, mantuvo conversaciones con algunos futbolistas que se preparan para salir desde el arranque.
Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, parece imponerse como referencia ofensiva por sobre el capitán del Inter de Milán. La incógnita pasa por si Scaloni apostará por la dupla “Toro”-Álvarez o por la inclusión del mediapunta de 24 años, recientemente incorporado al Colchonero y de buenas actuaciones recientes con la celeste y blanca.
El esquema, en función de la elección
La decisión también marcará el dibujo táctico. Si ingresa Almada, Argentina contará con cuatro mediocampistas —Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso—, con Lionel Messi y Julián Álvarez en la delantera. En caso de que el elegido sea Lautaro, la Selección saltará al campo con tres atacantes.
Más allá de la incógnita, Scaloni aguarda por Alexis Mac Allister, que llegará al país con apenas una práctica antes del encuentro ante la Vinotinto. Todo indica que ocupará un lugar en el banco, sobre todo porque viene de una molestia muscular pese a haber jugado de titular frente a Arsenal en la Premier League.
En defensa, Nicolás Otamendi trabajó diferenciado el martes por la tarde, realizando ejercicios en el gimnasio. El marcador central es una fija junto a Cristian Romero, aunque si no está en plenitud física, Leonardo Balerdi se perfila como alternativa.
Una base confirmada para enfrentar a Venezuela
Más allá de las variantes, el resto del equipo aparece definido. Emiliano “Dibu” Martínez custodiará el arco, acompañado por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la línea de fondo.
En la mitad de la cancha estarán Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. La incógnita se mantiene entre Thiago Almada o Lautaro Martínez, mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez completarán el ataque argentino.
Con esta formación casi confirmada, la Selección Argentina buscará una nueva victoria en el Monumental para seguir afianzando su camino en las Eliminatorias rumbo al próximo Mundial.