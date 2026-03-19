Avanza el proyecto de "ocupación temporal" de FATE en la Legislatura bonaerense: qué significa

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) impulsa la ocupación temporal de FATE con la presentación de un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que busca declarar de utilidad pública a la fábrica y habilitar su intervención transitoria. La iniciativa apunta a que el Estado provincial se haga cargo del uso de la planta y garantice su funcionamiento por un período determinado.

Este jueves, el gremio convocó a un acto en el ámbito legislativo para formalizar la propuesta, que plantea una salida intermedia ante la crisis de la empresa. En caso de aprobarse, el gobierno bonaerense asumiría la gestión de la planta durante un año, manteniendo todos los puestos de trabajo mientras la firma presenta un plan productivo.

Un proyecto con respaldo opositor

La delegación sindical, encabezada por su secretario general Alejandro Crespo, fue recibida por diputados de distintos bloques opositores al Gobierno nacional, entre ellos Unión por la Patria, la UCR, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica.

Como resultado de esa reunión, los legisladores se comprometieron a analizar el proyecto en sus respectivos espacios y avanzar en nuevas instancias de debate, con una próxima reunión prevista para el miércoles 25 de marzo. Además, el sindicato ya tiene previsto un encuentro con senadores provinciales para ampliar la discusión.

Un dato relevante que destacó el gremio tras el encuentro es que “la suma de los diputados que pertenecen a estos bloques forman una mayoría capaz de aprobar el proyecto”.

Alcances de la iniciativa y presión política

Más allá del avance legislativo, el proyecto enfrenta un desafío central: la necesidad del aval del Poder Ejecutivo bonaerense. En ese sentido, el sindicato busca trasladar la presión hacia la gestión provincial con el objetivo de garantizar la continuidad productiva y laboral.

En términos conceptuales, la propuesta implica una forma de estatización parcial y transitoria, ya que no contempla la expropiación definitiva de la empresa. Sin embargo, desde el sindicato la consideran un paso intermedio hacia una eventual estatización bajo control de los trabajadores.

Qué propone la ocupación temporal

En el centro del debate se encuentra el proyecto de ley que establece la ocupación temporal de la planta de FATE bajo administración del Estado provincial. El texto declara de utilidad pública la producción de neumáticos, al considerarla estratégica para el transporte, la logística y el abastecimiento de bienes esenciales.

A partir de ese encuadre, la iniciativa plantea la intervención integral de la planta, incluyendo instalaciones, maquinarias, insumos, materias primas, la marca y todos los activos vinculados al proceso productivo.