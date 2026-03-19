Emiliano Stang valoró su inicio en el TC2000: "Vamos a tratar de pelear el campeonato"

El nombre de Emiliano Stang volvió a destacarse en el automovilismo nacional tras un arranque prometedor en la temporada 2026 del TC2000. El piloto crespense logró un valioso segundo puesto en el circuito callejero de Buenos Aires, en una competencia que marcó el regreso de este tipo de trazados tras más de una década. Su rendimiento no solo reafirma lo hecho en 2025, sino que lo posiciona como uno de los protagonistas del campeonato.

“Por suerte empezamos muy bien en el callejero, terminando en el puesto dos, clasificado puesto tres, quedando en la punta del campeonato”, expresó el piloto, reflejando su satisfacción por el resultado obtenido en la primera fecha del calendario.

El desempeño de Stang no es casualidad. Luego de un 2025 en el que peleó el campeonato hasta la última carrera, el entrerriano consolidó su adaptación al equipo y a la categoría. “Nos entendemos mucho mejor. Creo que puede ser un gran año por eso”, explicó, dejando en claro que la experiencia acumulada comienza a dar frutos.

El auto del crespense en el TC 2000. Foto: Instagram de Emiliano Stang.

Adaptación, estrategia y aprendizaje en un circuito exigente

El circuito callejero representó un desafío especial para todos los pilotos, pero Stang supo capitalizar la igualdad de condiciones. “No creo una pista nueva para todos. Eso fue un poco de ventaja para mí”, analizó, destacando cómo la falta de referencias previas niveló el rendimiento general.

A lo largo del fin de semana, el piloto mostró una evolución constante, pese a las dificultades en clasificación. “La clasificación no fue tan limpia dentro de todo. Hubo muchas banderas rojas, me taparon vueltas”, detalló. Sin embargo, su ritmo en carrera le permitió avanzar y mantenerse competitivo en todo momento.

El corredor dialogó con El Once Deportivo. Foto: Elonce.

Un 2026 con expectativas altas y objetivos claros

Más allá de ese detalle, el resultado fue estratégico pensando en el campeonato. “Era un puesto dos, no servía pegarse innecesariamente buscando una carrera que estaba ya estaba perdida”, afirmó, evidenciando madurez deportiva.

Fuera de la pista, Stang combina su carrera con una rutina exigente. “Trabajo en la empresa de mis padres, entreno más o menos tres veces por semana”, contó. También subrayó la importancia del estado físico: “La verdad que que afecta mucho, hay que estar bien”.

Con un calendario aún en definición, pero con fechas confirmadas en distintos puntos del país, el objetivo es claro. “Vamos a tratar de pelear el campeonato”, sostuvo a El Once Deportivo.