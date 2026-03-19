Posible baja de retenciones al agro: "El productor es reactivo", dijo el titular de Coninagro

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Lucas Magnano, se refirió a la actualidad del sector cooperativo y la posible baja de retenciones por parte del gobierno nacional.

En cuanto al primer tópico, Magnano señaló que el ambiente “está bien y con muchos cambios en la manera de hacer negocios, en la manera de plantear las cooperativas en donde se tienen acopios en la parte agrícola. “No hay que olvidarse que venimos de sequías que golpearon fuertemente en algunas regiones como en Entre Ríos”.

MOVIENDO EL AVISPERO - LUCAS MAGNANO, PRESIDENTE DE CONINAGRO

Asimismo, señaló que “se viene con una mochila pesada, no solo los productores, también las cooperativas”. Sobre ello destacó que “hay que recalcular”.

Sin embargo, reconoció que es para “destacar” la respuesta de los productores ante “los incentivos que otorgó el gobierno en baja de retenciones”. En esa línea, Magnano sostuvo que “el productor responde con la mayor cosecha de trigo de la historia en la Argentina” y valoró que “no es una cuestión menor” sino para felicitar a los productores, “para demostrar una vez más que el productor agropecuario es reactivo y siempre está atento a todas las cuestiones”.

En esa línea, agregó que “cuando se le empieza a sacar el pie de arriba al productor, se encamina en lo que mejor sabe hacer, que es estar adentro de su campo y producir”.

Lucas Magnano

Sobre las expectativas acerca de la baja de retenciones, Magnano señaló que “nadie sabe” y que no hay conversaciones por el momento.

“Creo que la mayor previsibilidad, aunque parezca irónico, es la manera en que ha venido actuando el gobierno en dar por shock las bajas de retenciones. Eso genera que no haya gente que tome ventajas adicionales, cuida las pizarras, porque no es solo bajar las retenciones. Muchas veces quedaban posiciones desarbitradas en los mercados de futuro, con el mercado del dólar y eso hacía que mucha gente se apropie de dinero sin producir o sin tener ni una planta”, explicó.

Y adelantó: “En este 2026 seguramente va a haber alguna novedad importante en cuanto a retenciones. Estamos muy cerca del escenario de fin de año, donde el gobierno sorpresivamente, bajó algunos puntos las retenciones”. Magnano reflexionó sobre este punto y señaló que “es un escenario bastante parecido y probablemente mucho mejor”.

En esa línea, argumentó: “La estabilidad cambiaria hoy es mucho más importante y voluminosa que la de la de antes de fin de año. Eso genera expectativas. No hay que hacerse falsas expectativas pero creo que no estamos tan lejos de volver a tener noticias”.

Los beneficios de la baja de retenciones

Magnano respondió con el ejemplo del trigo. “Cuando se terminen de bajar definitivamente las retenciones, Argentina irá a romper 50 toneladas y seguramente el Estado lo va a recaudar. Las retenciones son parte del negocio y es parte de permitirle al productor producir de manera más sustentable, en donde muchas veces uno no utiliza todo el fertilizante y todas las tecnologías disponibles para poder ser aún más sustentable de lo que gran parte de los productores ya lo son”, explicó.

Y aseveró: “Cuidar el recurso es sumamente importante porque los mercados a lo largo del tiempo se van a poner más exigentes y seguramente esas retenciones que deje de percibir el gobierno las necesitaremos para hacer diferentes inversiones, tener herramientas para poder seguir vendiéndole a ciertos mercados”.

Lucas Magnano

De este modo, señaló Magnano, “se reactivará mucho más la inversión y el movimiento en todos los pueblos y ciudades del interior. Es sumamente importante que los recursos queden a quien los produce y que después cada uno defina lo que quiera hacer. Muchas veces en Argentina decimos que hay cosas caras o que la gente no las puede comprar, pero es una realidad que no las puede comprar porque los sueldos son demasiado bajos”.

“Cuando cada eslabón, cada cadena productiva empieza a ganar más dinero es sumamente importante, no solo por su subsistencia, sino por toda la cadena y el derrame que tiene que hacer”, subrayó.