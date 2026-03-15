La fruticultura entrerriana proyectó su agenda de trabajo en Expoagro

Representantes del Cluster del Pecán, la Cámara de Exportadores de Citrus (Cecnea) y la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (Apama) destacaron el trabajo en común con el gobierno provincial para mejorar la competitividad, promover el crecimiento y fortalecer las condiciones para su desarrollo.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó: "Escuchar a quienes integran las cadenas productivas es clave. Desde el gobierno acompañamos toda iniciativa que genere empleo, arraigo y oportunidades", señaló. Por su parte el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Raúl Boc-Hó remarcó que la fruticultura constituye un sector estratégico para la provincia: "Estamos trabajando junto a las entidades para mejorar las condiciones de competitividad, avanzar en la apertura de mercados y fortalecer cada eslabón de las cadenas productivas".

Cecnea compartió los avances de las gestiones realizadas en Argentina y en Estados Unidos para destrabar el ingreso de los cítricos dulces al mercado norteamericano, en el marco del trabajo impulsado por Federcitrus. La directora de Agricultura de la provincia, Carina Gallegos, precisó: "Estas instancias permiten construir una agenda común para acompañar el crecimiento de las economías regionales. La fruticultura entrerriana tiene un gran potencial y desde el Estado provincial buscamos generar herramientas que fortalezcan su desarrollo", afirmó.

Por el Cluster se sumó Nadia Veinticinque y Juan Pablo Passini; por Apama, Juan Scordia; y por Cecnea, Gustavo Piloni y Roberto Varela. La actividad contó además con la presencia de la directora de Industria, Cecilia Lacava, y directivos de MiradorTec, entre ellos Carlos Pallotti y Lino Barañao.