Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026: rivales de River, San Lorenzo y Racing

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus 32 equipos definidos en la fase de grupos tras el sorteo realizado por la Conmebol en su sede de Luque, Paraguay. El certamen se perfila como uno de los más competitivos de los últimos años, con la presencia de clubes históricos como River Plate, Racing y San Lorenzo, que buscarán alzar el trofeo de la segunda competencia más importante del continente.

River Plate regresa a la Copa Sudamericana después de 12 años, tras quedar fuera de la Copa Libertadores. El Millonario, que se coronó campeón del torneo en 2014 bajo la dirección de Marcelo Gallardo, es el cabeza de serie del Grupo H. En esta zona, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se medirá con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Este grupo promete ser uno de los más parejos y difíciles, con rivales exigentes y varios desafíos para el conjunto argentino.

Racing y San Lorenzo también tienen rivales duros

Por su parte, Racing, bajo la conducción de Gustavo Costas, también se posiciona como uno de los grandes favoritos de la Copa Sudamericana. El equipo de Avellaneda quedó en el Grupo E junto a Caracas (Venezuela), Independiente de Bolivia y Botafogo (Brasil). En este grupo, Racing tendrá la oportunidad de reeditar la final de la Recopa Sudamericana 2024 contra Botafogo, un duelo que promete generar mucha expectativa.

Facundo Cambeses, arquero titular de Racing.

San Lorenzo, otro de los clubes más grandes de Argentina, integra el Grupo D junto a Santos (Brasil), Recoleta (Paraguay) y Deportivo Cuenca (Ecuador). Este grupo será muy competitivo, con el equipo de Boedo enfrentándose a un histórico como el Santos, donde jugó Neymar, lo que le da aún más morbo al cruce.

Otros equipos y debutantes en la Copa Sudamericana

En cuanto a los otros equipos argentinos, Tigre se encuentra en el Grupo A, donde se enfrentará a América de Cali (Colombia), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú). En los grupos F y G, Deportivo Riestra y Barracas Central harán su debut en competiciones internacionales, sumando emoción y frescura al torneo. Riestra estará en el Grupo F con Gremio (Brasil), Palestino (Chile) y Montevideo City Torque (Uruguay), mientras que Barracas Central integrará el Grupo G con Olimpia (Paraguay), Vasco Da Gama (Brasil) y Audax Italiano (Chile).

Tigre vuelve a la competencia. Foto: Archivo Elonce.

Los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaron los grupos para la edición 2026 de la Copa Sudamericana:

Grupo A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú).

Grupo B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud (Uruguay).

Grupo C: San Pablo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile).

Grupo D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).

Grupo E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia), Botafogo (Brasil).

Grupo F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).

Grupo G: Olimpia (Paraguay), Vasco Da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).

Grupo H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).