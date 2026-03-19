El impresionante triple de aro a aro que marcó un récord en la NBA: el video

Jonathan Kuminga sorprendió con un triple de 23 metros en la victoria de Atlanta Hawks. La jugada quedó entre las más largas registradas en la historia reciente de la NBA y generó impacto en redes sociales.
Triple de aro a aro en la NBA quedó en la historia reciente de la liga luego de una jugada tan insólita como efectiva protagonizada por Jonathan Kuminga, quien convirtió un lanzamiento accidental desde su propio campo durante el triunfo de Atlanta Hawks ante Dallas Mavericks.
La acción ocurrió sobre el cierre del tercer cuarto del encuentro disputado el miércoles, cuando el basquetbolista tomó el balón en su zona defensiva e intentó enviar un pase largo hacia su compañero Jock Landale, que se encontraba cerca del aro rival. Sin embargo, la pelota recorrió toda la cancha y terminó ingresando de forma limpia en el cesto justo cuando el reloj marcaba cero.
El lanzamiento, que recorrió aproximadamente 23 metros, se transformó en el sexto tiro más largo registrado en la NBA desde la implementación del sistema de estadísticas detalladas en la temporada 1997-1998, de acuerdo a los datos proporcionados por Elias Sports Bureau.
Sorpresa y repercusión en redes
La reacción de Kuminga reflejó el carácter inesperado de la jugada. Tras la conversión, el jugador congoleño se llevó las manos a la cabeza, visiblemente sorprendido por el resultado de un intento que no estaba destinado a ser un tiro al aro.
El impacto del triple no tardó en trasladarse a las redes sociales. Desde la cuenta oficial de Atlanta Hawks destacaron la acción con humor: “Kuminga, ¿qué has hecho?”, mientras que el perfil oficial de la NBA señaló: “Jonathan Kuminga desde la zona de tres cuartos de cancha. Parecía un intento de pase. Acabó siendo un increíble triple”.
Además, la jugada permitió superar una marca interna del equipo, ya que el récord previo de tiro más largo de la franquicia era de 19 metros, conseguido por Jason Terry en el año 2000.
KUMINGA WHAT HAVE YOU DONE??? 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Wq8FDVi8vX— Atlanta HaWWWWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2026
Un equipo en racha positiva
El triple de aro a aro en la NBA se produjo en un contexto favorable para Atlanta, que dominaba el partido por 98-82 al momento de la conversión. Finalmente, el equipo se impuso por 135-120 ante Dallas Mavericks.
Con este resultado, Hawks alcanzó su undécima victoria consecutiva, una racha que no lograba desde la temporada 2014-2015, lo que evidencia el buen momento deportivo que atraviesa la franquicia.
El triunfo también tuvo impacto en la tabla de posiciones, ya que Atlanta llegó a un registro de 38 victorias y 31 derrotas, ubicándose en el séptimo puesto de la Conferencia Este, en plena lucha por asegurar su lugar en los playoffs frente a equipos como Miami Heat.
Rendimiento individual y próximos desafíos
Desde su llegada al equipo en febrero, Kuminga mostró una evolución en su rendimiento. En seis partidos disputados con Atlanta, el jugador promedia 14,6 puntos y 8 rebotes por encuentro, superando sus números previos en Golden State Warriors.
En el partido del miércoles, el congoleño aportó 16 puntos, contribuyendo al sólido desempeño colectivo del equipo. La ofensiva estuvo liderada por CJ McCollum, quien anotó 24 unidades, acompañado por las destacadas actuaciones de Nickeil Alexander-Walker y Dyson Daniels.
El dominio de Atlanta se evidenció desde el inicio del encuentro, con una racha temprana de 10 puntos de Onyeka Okongwu que permitió cerrar la primera mitad con ventaja de 67-56. De cara a lo que viene, Hawks enfrentará a Houston Rockets este viernes y luego recibirá a Golden State Warriors el sábado, en una seguidilla clave para consolidar su buen presente.