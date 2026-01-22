 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Fútbol argentino

AFA concedió una amnistía y los jugadores suspendidos podrán estar en el arranque del Apertura

El Comité Ejecutivo resolvió levantar sanciones leves a horas del inicio del campeonato 2026. La decisión alcanza a 20 futbolistas y permite que varios equipos, entre ellos Estudiantes, recuperen piezas clave para la primera fecha

22 de Enero de 2026
Tarjeta Roja.
Tarjeta Roja. Foto: Archivo.

A horas del comienzo del Torneo Apertura 2026, la AFA adoptó una medida que modifica el panorama deportivo de la jornada inicial. El Comité Ejecutivo dispuso una amnistía para sanciones disciplinarias menores, lo que habilita a los futbolistas que debían cumplir una fecha de suspensión a quedar disponibles de inmediato para sus respectivos equipos.

 

La resolución se tomó en una reunión celebrada apenas un día antes del puntapié inicial del certamen y alcanza a 20 protagonistas que arrastraban castigos del cierre de la temporada pasada. Con este escenario, los cuerpos técnicos podrán contar con planteles más completos y ajustar la planificación sin bajas obligadas.

 

 

Una facultad del Comité Ejecutivo

 

La potestad de otorgar este tipo de beneficios no corresponde al Tribunal de Disciplina. Esa atribución recae exclusivamente en la conducción de la entidad, que puede intervenir cuando se trata de faltas leves y no de sanciones graves o extensas.

 

Pasillo de Estudiantes. Foto: Archivo.
Pasillo de Estudiantes. Foto: Archivo.

 

Este recurso reglamentario suele aplicarse al inicio de cada competencia para evitar que infracciones menores condicionen el nuevo calendario, especialmente cuando se busca preservar la equidad deportiva entre los participantes.

 

El club más beneficiado

 

El caso más visible es el de Estudiantes de La Plata. El conjunto platense tenía a 10 integrantes del plantel suspendidos por dos encuentros tras un episodio disciplinario ocurrido en el último tramo del torneo anterior.

 

 

Con la decisión oficial, todos ellos quedarán habilitados para el debut, lo que representa un alivio para el entrenador a la hora de armar el equipo.

Temas:

AFA amnistía expulsados
