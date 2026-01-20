 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se confirmaron los árbitros para el inicio del Torneo Apertura

La Asociación del Fútbol Argentino anunció las designaciones para el comienzo de la competencia, que se empezará a jugar este jueves y se disputará hasta el domingo.

20 de Enero de 2026
Árbitro Nicolás Ramirez.
Árbitro Nicolás Ramirez. Foto: Archivo.

La AFA dio a conocer este martes las designaciones de jueces para la primera fecha del Torneo Apertura, que comenzará este jueves y marcará el inicio de la temporada 2026 del fútbol argentino. La jornada contará con 14 encuentros distribuidos en cuatro días y la implementación de VAR y AVAR en todos los partidos.

 

La programación del Torneo Apertura incluye el estreno de River y Boca el sábado y domingo, respectivamente.

 

 

River debutará ante Barracas Central con Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que la presentación de Boca frente a Deportivo Riestra será dirigida por Sebastián Zunino. La AFA informó además que los árbitros completaron su pretemporada en Mar del Plata la semana pasada, en una actividad que reunió a jueces, asistentes y personal del VAR.

 

Formato y calendario

 

El Torneo Apertura mantendrá el formato aplicado en 2025: dos zonas de 15 equipos, fase inicial todos contra todos y definición mediante eliminación directa a partido único desde octavos de final. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a playoffs, lo que permitirá completar el semestre previo al Torneo Clausura. La modalidad busca sostener la competitividad durante el calendario anual.

 

La fecha inaugural se disputará desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de enero, con transmisión televisiva para todos los encuentros. La Liga Profesional anticipó que el cronograma podría ajustarse en función de compromisos internacionales de algunos clubes y de la programación del segundo semestre.

 

 

Lista de árbitros principales para la primera fecha

 

Jueves 22 de enero

Aldosivi – Defensa y Justicia: Daniel Zamora

Unión – Platense: Pablo Echavarría

Banfield – Huracán: Bruno Amiconi

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.): Hernán Mastrángelo

Instituto – Vélez: Andrés Merlos

 

Viernes 23 de enero

San Lorenzo – Lanús: Pablo Dóvalo

Independiente – Estudiantes: Nazareno Arasa

Talleres – Newell’s: Luis Lobo Medina

Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán: Bryan Ferreyra

 

Sábado 24 de enero

Barracas Central – River: Nicolás Ramírez

Gimnasia – Racing: Leandro Rey Hilfer

Rosario Central – Belgrano: Yael Falcón Pérez

 

Domingo 25 de enero

Boca – Deportivo Riestra: Sebastián Zunino

Tigre – Estudiantes (RC): Felipe Viola

Argentinos – Sarmiento: Andrés Gariano

Torneo Apertura AFA Árbitros
