Se confirmaron los árbitros para el inicio del Torneo Apertura

La Asociación del Fútbol Argentino anunció las designaciones para el comienzo de la competencia, que se empezará a jugar este jueves y se disputará hasta el domingo.
La AFA dio a conocer este martes las designaciones de jueces para la primera fecha del Torneo Apertura, que comenzará este jueves y marcará el inicio de la temporada 2026 del fútbol argentino. La jornada contará con 14 encuentros distribuidos en cuatro días y la implementación de VAR y AVAR en todos los partidos.
La programación del Torneo Apertura incluye el estreno de River y Boca el sábado y domingo, respectivamente.
River debutará ante Barracas Central con Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que la presentación de Boca frente a Deportivo Riestra será dirigida por Sebastián Zunino. La AFA informó además que los árbitros completaron su pretemporada en Mar del Plata la semana pasada, en una actividad que reunió a jueces, asistentes y personal del VAR.
Formato y calendario
El Torneo Apertura mantendrá el formato aplicado en 2025: dos zonas de 15 equipos, fase inicial todos contra todos y definición mediante eliminación directa a partido único desde octavos de final. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a playoffs, lo que permitirá completar el semestre previo al Torneo Clausura. La modalidad busca sostener la competitividad durante el calendario anual.
La fecha inaugural se disputará desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de enero, con transmisión televisiva para todos los encuentros. La Liga Profesional anticipó que el cronograma podría ajustarse en función de compromisos internacionales de algunos clubes y de la programación del segundo semestre.
Lista de árbitros principales para la primera fecha
Jueves 22 de enero
Aldosivi – Defensa y Justicia: Daniel Zamora
Unión – Platense: Pablo Echavarría
Banfield – Huracán: Bruno Amiconi
Central Córdoba – Gimnasia (Mza.): Hernán Mastrángelo
Instituto – Vélez: Andrés Merlos
Viernes 23 de enero
San Lorenzo – Lanús: Pablo Dóvalo
Independiente – Estudiantes: Nazareno Arasa
Talleres – Newell’s: Luis Lobo Medina
Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán: Bryan Ferreyra
Sábado 24 de enero
Barracas Central – River: Nicolás Ramírez
Gimnasia – Racing: Leandro Rey Hilfer
Rosario Central – Belgrano: Yael Falcón Pérez
Domingo 25 de enero
Boca – Deportivo Riestra: Sebastián Zunino
Tigre – Estudiantes (RC): Felipe Viola
Argentinos – Sarmiento: Andrés Gariano