Volvía de vacaciones y chocó contra un ciervo en una avenida de Paraná

En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4.50, un automovilista chocó con un ciervo en avenida Almafuerte, entre calles Tarnowsky y Walter Grand, de la ciudad de Paraná. El siniestro provocó daños materiales en el vehículo, aunque no se registraron personas heridas.

Según se informó a Elonce, personal policial tomó intervención tras ser alertado por el hecho y, al arribar al lugar, constató la presencia de un automóvil Citroën C4, de color negro, con daños visibles en uno de sus laterales. De acuerdo a las actuaciones, el impacto se habría producido contra un ciervo que cruzó de manera imprevista la calzada.

Daños en el vehículo

Producto de la colisión, el rodado involucrado presentaba roturas en la mica y en la puerta del acompañante. Los efectivos intentaron entrevistar al conductor, un hombre oriundo de una zona rural de Nuevo Torino, provincia de Santa Fe, quien se mostró ofuscado por la situación.

Según manifestó, el impacto se produjo de forma repentina y no pudo evitar el choque con el animal. Indicó además que tanto él como su pareja, no sufrieron lesiones, motivo por el cual decidieron retirarse del lugar tras la llegada del móvil policial.

El conductor explicó que se encontraba de regreso de sus vacaciones y que optó por continuar viaje hacia su ciudad de origen, ya que no requería asistencia médica ni deseaba permanecer en el lugar del hecho.

En cuanto al animal silvestre involucrado, se informó que logró alejarse tras la colisión y se internó en un descampado lindante a la avenida, sin que pudiera ser localizado posteriormente.