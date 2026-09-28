Video: un colectivo se subió a la vereda en Palermo y atropelló a cuatro personas

Un colectivo de la línea 29 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a cuatro personas en el barrio porteño de Palermo. El vehículo terminó su recorrido contra un árbol, después de provocar destrozos en el sector exterior de una cafetería. El SAME asistió a las víctimas y trasladó a tres de ellas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió sobre avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, una zona de importante circulación vehicular y peatonal. Por causas que todavía se investigan, la unidad abandonó la calzada y avanzó sobre la vereda, donde se encontraban las personas que fueron alcanzadas durante la maniobra.

De acuerdo con la información preliminar difundida por la Agencia Noticias Argentinas, las víctimas son tres mujeres y un hombre. El impacto también destruyó el deck de una cafetería, donde había mesas dispuestas para la atención de los clientes, antes de que el vehículo terminara chocando contra un árbol.

Cuatro personas asistidas por el SAME

Tras el accidente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino para brindar asistencia a los afectados y evaluar la necesidad de traslados hospitalarios.

[SOCIEDAD] Este fue el momento en el que un colectivo de la Línea 29 se subió a la vereda y destruyó el deck de un restaurante: el chofer habría sufrido un síncope. 📹 @A24COM https://t.co/jKL4EVtUQw pic.twitter.com/xNXjnPxNOh — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 28, 2026

Según el primer informe del operativo, dos personas presentaron criterio de traslado al Hospital Rivadavia, mientras que una tercera paciente fue derivada al Hospital Fernández. Las cuatro víctimas recibieron atención médica, aunque no se difundieron precisiones sobre la gravedad de sus lesiones.

La información disponible tampoco detalla si la cuarta persona asistida necesitó atención posterior en otro centro de salud. Se aguardan nuevos partes para conocer la evolución de quienes resultaron afectados por el colectivo.

🚨 PALERMO | COLECTIVO DE LA LÍNEA 29 CHOCÓ CONTRA UN ÁRBOL: DOS HERIDOS 🚌 Terminó impactando contra un árbol en Av. Coronel Díaz al 1600, entre Mansilla y Charcas. 🚑 Dos mujeres, de 33 y 41 años, fueron asistidas y trasladadas al Hospital Rivadavia. pic.twitter.com/uYC4k03crh — Christian Baglietto | Transito AMBA (@bagliettoc) September 28, 2026

Investigan si el chofer se descompensó

Una de las primeras hipótesis indica que el conductor habría sufrido una descompensación mientras manejaba, situación que podría haber provocado la pérdida de control de la unidad. Sin embargo, esa posibilidad todavía debe ser confirmada mediante las actuaciones correspondientes.

La investigación deberá determinar cómo se produjo la salida del vehículo de la calzada y reconstruir la secuencia que terminó con el atropello de los peatones y el impacto contra el árbol.

Los daños materiales también fueron importantes. El colectivo destruyó la estructura exterior de una cafetería ubicada en el sector del accidente, mientras que las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias del hecho y el estado de salud de las personas involucradas.