Video: La exReina del Carnaval del País, Pamela Martínez, brilló en el Corsódromo con su pancita de embarazada

Pamela Martínez volvió a convertirse en protagonista del Carnaval del País. Esta vez, lo hizo con un condimento muy especial: con 20 semanas de embarazo, la ex Reina del Carnaval 2017 se dio el gusto de bailar en la edición 2026 junto a la comparsa Ara Yeví, demostrando que la pasión por la fiesta más grande del verano entrerriano se vive con el cuerpo y con el corazón.

Con un vestido muy colorido, donde predominaban los tonos verdes característicos de la comparsa, Pamela Martínez compartió la pasarela con sus compañeras ante la mirada atenta de miles de espectadores que colmaron el Corsódromo. Su presencia no pasó inadvertida y fue celebrada tanto por el público como por los integrantes del mundo carnavalero.

La participación de Pamela Martínez se dio en una noche cargada de simbolismo personal y colectivo, ya que la bailarina atraviesa una etapa especial de su vida, que decidió compartir sin dejar de lado su vínculo profundo con el Carnaval del País.

Un embarazo vivido con alegría y emoción

El pasado 6 de noviembre, Pamela Martínez anunció públicamente su embarazo junto a su pareja a través de una publicación en Instagram con la palabra “Bendecidos”, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño. Desde entonces, la ex reina compartió distintos momentos de esta etapa, siempre acompañada por el afecto de familiares, amigos y seguidores.

En otro de sus mensajes más emotivos, escribió: “Muchos deseos para una sola vela, pero rodeada de amor que todo lo potencia. Gracias a todos los que de una u otra forma me han acompañado en un cumpleaños muy especial que sus buenos deseos les vuelvan multiplicados”. Más recientemente, mostró su faceta más maternal con una frase cargada de ternura: “Querido Papá Noel: tomate libre el día este año, que para el próximo te pido esos piecitos chapoteando con mamá en la pile”.

Esa misma emoción fue la que trasladó a la pasarela del Carnaval del País, donde Pamela Martínez bailó con una sonrisa permanente, reafirmando que el carnaval también es un espacio de celebración de la vida.

El recuerdo imborrable de su coronación en 2017

El espectáculo de la Fiesta Nacional del Carnaval del País comenzó pasadas las 22.30, con un Corsódromo repleto y un clima festivo que se mantuvo durante toda la noche. La conducción estuvo a cargo de Julieta Puente y Silvio Solari, y el inicio incluyó un emotivo homenaje a Luis Cabezas, trabajador del carnaval desde hace más de 40 años.

Luego de la presentación del jurado y de la reina saliente, María Agustina Díaz, se vivieron distintas pasadas que recordaron una de las noches más importantes en la vida de Pamela Martínez: su consagración como Reina del Carnaval en 2017. Aquella madrugada, tras varias presentaciones en traje de baño, de noche y de carnaval, su nombre quedó grabado en la historia de la fiesta.

Esa coronación culminó con un gran festejo musical encabezado por Miranda, seguido por Maxi Trusso y DJs invitados. Hoy, casi una década después, Pamela Martínez vuelve al Carnaval del País desde otro lugar, pero con la misma entrega y amor por una fiesta que forma parte de su identidad. Su paso embarazada por la edición 2026 suma una imagen poderosa y emotiva a la historia viva del carnaval de Gualeguaychú.