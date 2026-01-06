Video: hombre arriesgó su vida para buscar un sombrero al borde la Garganta del Diablo

Imprudencia en Cataratas. Un hombre arriesgó su vida al treparse a la baranda de la pasarela de la Garganta del Diablo, en las Cataratas del Iguazú, para recuperar un sombrero que había caído al vacío. La escena, registrada en video por otros visitantes, muestra cómo cruza al borde de las cataratas en una maniobra extremadamente peligrosa.

Las imágenes del imprudente accionar del hombre, se difundieron rápidamente en las redes sociales y despertaron una fuerte reacción entre los usuarios, que cuestionaron duramente la actitud del protagonista por poner en riesgo su vida y desoír las normas de seguridad del Parque Nacional.

Desde los comentarios, muchos advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de conductas puede tener, no solo para quien las realiza sino también para terceros, y reclamaron mayor responsabilidad y control en uno de los atractivos turísticos más imponentes y peligrosos del país.

Desde la administración del Parque Nacional Iguazú recuerdan que está estrictamente prohibido descender de los balcones, subirse a las barandas o intentar recuperar objetos caídos, ya que estas acciones pueden derivar en accidentes fatales, además de poner en riesgo a terceros y afectar la conservación del área protegida, indicó El Territorio.

El Parque insiste en que los visitantes deben circular únicamente por los senderos habilitados, atender la cartelería y seguir las indicaciones del personal, con el fin de disfrutar del entorno natural de manera segura y responsable.