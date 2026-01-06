 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad En las Cataratas del Iguazú

Video: hombre arriesgó su vida para buscar un sombrero al borde la Garganta del Diablo

Un hombre arriesgó su vida al treparse a la baranda de la pasarela de la Garganta del Diablo, en las Cataratas del Iguazú, para recuperar un sombrero que había caído. El video del imprudente accionar de esta persona se difundió en las redes.

6 de Enero de 2026
Hombre arriesgó su vida para buscar un sombrero en las Cataratas.
Hombre arriesgó su vida para buscar un sombrero en las Cataratas. Foto: (El Territorio).

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre arriesgó su vida al treparse a la baranda de la pasarela de la Garganta del Diablo, en las Cataratas del Iguazú, para recuperar un sombrero que había caído. El video del imprudente accionar de esta persona se difundió en las redes.

Imprudencia en Cataratas. Un hombre arriesgó su vida al treparse a la baranda de la pasarela de la Garganta del Diablo, en las Cataratas del Iguazú, para recuperar un sombrero que había caído al vacío. La escena, registrada en video por otros visitantes, muestra cómo cruza al borde de las cataratas en una maniobra extremadamente peligrosa.

Las imágenes del imprudente accionar del hombre, se difundieron rápidamente en las redes sociales y despertaron una fuerte reacción entre los usuarios, que cuestionaron duramente la actitud del protagonista por poner en riesgo su vida y desoír las normas de seguridad del Parque Nacional.

 

Desde los comentarios, muchos advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de conductas puede tener, no solo para quien las realiza sino también para terceros, y reclamaron mayor responsabilidad y control en uno de los atractivos turísticos más imponentes y peligrosos del país.

Desde la administración del Parque Nacional Iguazú recuerdan que está estrictamente prohibido descender de los balcones, subirse a las barandas o intentar recuperar objetos caídos, ya que estas acciones pueden derivar en accidentes fatales, además de poner en riesgo a terceros y afectar la conservación del área protegida, indicó El Territorio.

El Parque insiste en que los visitantes deben circular únicamente por los senderos habilitados, atender la cartelería y seguir las indicaciones del personal, con el fin de disfrutar del entorno natural de manera segura y responsable.

Temas:

Cataratas del Iguazú Garganta del Diablo pasarelas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso