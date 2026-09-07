Alertaron que menos del 50% de los niños que ingresaron a la escuela tuvo las vacunas necesarias

La vacunación infantil estuvo por debajo del 50% en los niños que ingresaron a la escuela, pese a que la cobertura necesaria para impedir la circulación de determinados virus debía superar el 95%. Así lo explicó a Elonce el pediatra Roberto Ariel, quien alertó sobre la reaparición de enfermedades prevenibles y pidió a las familias que consulten los calendarios de inmunización.

El profesional indicó que durante el último tiempo se registró una mejora en la concurrencia a los vacunatorios, aunque los niveles todavía permanecen lejos de las metas sanitarias. También sostuvo que la difusión realizada por los medios contribuyó a recuperar parte de la conciencia sobre la prevención.

“Se ha mejorado un poquito la vacunación infantil gracias a lo que los medios le están dando la importancia que tiene, pero estamos lejos de las metas que pretendemos”, señaló. Según explicó, los porcentajes deben ser más elevados para conseguir la denominada inmunidad de rebaño.

Cobertura inferior a la necesaria

Ariel precisó que la baja cobertura no corresponde a una vacuna en particular, sino que se observa en distintos componentes del calendario. Frente a esta situación, recomendó que madres, padres y responsables se acerquen a los consultorios para revisar los esquemas de los niños.

“En muchos casos es por desconocimiento y, en otros, por mala información”, explicó. El pediatra relató que algunas familias consideraban que sus hijos tenían todas las dosis, pero al controlar la documentación descubrían que faltaban aplicaciones.

“Cuando se acercan al consultorio descubrimos pacientes cuya madre creía que estaban muy bien vacunados y resulta que no. Otras veces, por miedos o mala información, podemos sacar todas esas dudas y conversar el tema de por qué sí o por qué no”, manifestó.

El efecto de la desinformación

El médico sostuvo que la pandemia profundizó los cuestionamientos sobre las vacunas, pero aclaró que la desconfianza comenzó varios años antes. Como ejemplo, recordó una publicación surgida en Inglaterra que relacionó la vacuna triple viral con el autismo.

Ariel remarcó que esa supuesta asociación fue descartada mediante estudios científicos. Sin embargo, consideró que la información inicial continuaba circulando y había afectado la confianza en una de las principales herramientas de prevención sanitaria.

“La triple viral fue señalada por producir autismo, cosa que está absolutamente descartada por estudios científicos, prospectivos, randomizados, a doble ciego y con una cantidad de pacientes muy importante”, explicó.

Menos del 50% en el ingreso escolar

Al referirse a los índices de cobertura, Ariel advirtió: “Estamos en menos del 50% en los chicos de ingreso escolar y tendríamos que estar arriba del 95%”. El especialista señaló a Elonce que ese porcentaje resultaba necesario para evitar que los virus circularan dentro de la comunidad.

“Si un virus entra en una comunidad totalmente vacunada, no circula. Ahora, donde encuentra bolsones de pacientes, en este caso chicos, con un porcentaje mayor al 10 o 15% no vacunado, el virus circula”, explicó.

El pediatra recordó que durante las restricciones aplicadas en la pandemia disminuyó la circulación de distintas enfermedades respiratorias. “Bajó muchísimo no solo el COVID, sino también la gripe y las bronquiolitis. En la parte pediátrica tuvimos muchísimo menos trabajo en terapia intensiva que lo que hubo después”, indicó.

Enfermedades que volvieron a detectarse

Entre las enfermedades que generaron preocupación, Ariel mencionó el sarampión, la tos convulsa y algunos casos aislados de tétanos. Explicó que se trató de patologías cuya frecuencia había disminuido mediante la aplicación sostenida de vacunas. “Son enfermedades que uno creía olvidadas. Fueron olvidadas gracias a la intervención de la vacuna”, afirmó.

También mencionó otras enfermedades que habían reducido su impacto por las campañas de inmunización. “Vimos muchas malas evoluciones por sarampión, tos convulsa, tétanos, tuberculosis, hepatitis y meningitis. La meningitis era una enfermedad muy común y ahora es una excepción, pero es gracias a la vacuna. Donde bajan las coberturas, reaparece inmediatamente”, sostuvo.

Los riesgos de las vacunas y las enfermedades

El profesional reconoció que las vacunas pueden provocar efectos adversos, aunque aclaró que su frecuencia resulta considerablemente inferior a los riesgos asociados con las enfermedades.

“Toda vacuna puede tener algún efecto indeseable. Uno en un millón puede generar síndrome de Guillain-Barré o miocarditis. Ahora, si te agarra la enfermedad, no es uno en un millón, es uno en diez. Entonces estás mejorando 100.000 veces la calidad de vida”, comparó.

Ariel también respondió a los cuestionamientos relacionados con los laboratorios. "Se dicen tantas tonterías. Uno no deja de comprar un celular porque detrás hay un negocio", comparó y reconoció: "pero en este caso, en el que al paciente se le brinda gratuitamente la vacuna, que una farmacéutica gane en la elaboración de una vacuna, a mí no me molesta".

Vacunación infantil: declaraciones del médico pediatra Roberto Ariel

El impacto sanitario y económico

De hecho, explicó que el desarrollo de las inmunizaciones requiere numerosos proyectos antes de conseguir un producto efectivo, seguro y que pueda conservarse en las condiciones necesarias. “De cada 50 proyectos de vacuna, uno solo llega a feliz término, porque tiene que ser efectiva, segura, aplicable y tener ciertas condiciones de conservación”, detalló el pediatra.

Además, indicó que la vacunación representa un ahorro para el sistema sanitario. “Por cada dólar que se gasta en vacuna, se ahorran 15 de enfermedad”, aseguró y aclaró que esa relación fue estudiada principalmente en el caso de la triple viral.

El especialista agregó que el análisis económico no contempla el sufrimiento provocado por las enfermedades ni las consecuencias que podían quedar en los pacientes. Por ese motivo, remarcó que la aplicación gratuita forma parte de una política sanitaria preventiva.

Horario extendido para vacunarse

Durante la entrevista, Ariel informó que el hospital materno infantil San Roque amplió el horario del vacunatorio. La atención se estableció de corrido, entre las 8:30 y las 20:30, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas que trabajaban durante el día.

Consultado sobre la disponibilidad, indicó que en general se cuenta con todas las vacunas. Aclaró que puede producirse alguna falta puntual, pero afirmó que habitualmente se resuelve en poco tiempo.

El mensaje dirigido a las familias

Ariel señaló que muchos niños no contrajeron determinadas enfermedades debido a la protección generada por las campañas de vacunación. En ese marco, pidió no interpretar la ausencia de casos como una señal de que las inmunizaciones ya no eran necesarias.

“No se han enfermado muy probablemente porque se han vacunado. Nosotros estamos acá por eso. Hemos recibido una cantidad muy buena de vacunas y los que no se vacunaron y tuvieron una mala evolución no tienen la dicha de poder estar para decirlo”, expresó. "El que falleció porque no se vacunó no dice 'yo me hubiese vacunado'", apuntó.

Finalmente, el pediatra recordó su experiencia durante los años en los que el sarampión provocaba cuadros graves y muertes infantiles. “Yo he visto morir chicos de sarampión, dos o tres por día, durante mi formación. Después apareció la vacuna y desapareció el sarampión”, concluyó.