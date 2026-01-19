Vacaciones en la playa: cuánto salen los gastos básicos en la Costa, Brasil y Uruguay

Un relevamiento comparó los precios de diez productos habituales del consumo turístico en la Costa argentina, Brasil y Uruguay. Cuánto cuestan desde comidas y bebidas hasta reposeras y protector solar, con marcadas diferencias entre los destinos.
Más allá del destino elegido, hay gastos que se repiten en cualquier estadía junto al mar. Comidas típicas, bebidas, elementos de confort y productos vinculados al cuidado de la salud integran la llamada “canasta del verano”, un conjunto de consumos casi inevitables para quienes disfrutan de la playa.
Un relevamiento de precios realizado en Mar del Plata, Pinamar, Punta del Este y Florianópolis mostró fuertes disparidades entre los principales balnearios, incluso en productos idénticos. Para el exterior, los valores fueron convertidos a pesos argentinos tomando como referencia el dólar oficial.
Juegos y comidas clásicas de playa
Entre los artículos recreativos, las paletas plásticas evidenciaron una de las mayores brechas. Mientras que en Punta del Este un juego costó $31.000, en Mar del Plata se consiguió a $9.500, en Pinamar a $8.000 y en Florianópolis a $7.000.
En el rubro gastronómico, los churros rellenos también marcaron diferencias notorias. La docena alcanzó los $46.000 en Punta del Este, frente a $10.000 en Mar del Plata, $14.000 en Pinamar y $21.200 en Florianópolis, donde se venden mayormente por unidad.
El choclo, otro clásico playero, resultó más accesible en Uruguay, con un precio de $4.000, mientras que en Mar del Plata y Pinamar se ubicó en torno a los $5.000 y en Florianópolis en $3.400.
Comer en paradores y bebidas
En los paradores, una porción de rabas costó $33.200 en Florianópolis, $27.000 en Punta del Este, $25.000 en Pinamar y $18.000 en Mar del Plata, que presentó la opción más económica.
La hamburguesa simple también mostró variaciones: $8.000 en Mar del Plata, $10.600 en Florianópolis, $17.000 en Pinamar y $19.200 en Punta del Este.
En bebidas, una gaseosa cola de 500 ml. se vendió a $2.240 en Florianópolis, $3.000 en Mar del Plata, $4.000 en Pinamar y $7.200 en Punta del Este. La lata de cerveza rubia costó $2.000 en Mar del Plata, $4.500 en Brasil, $6.000 en Pinamar y $11.500 en Uruguay.
Para el mate, el agua caliente también tuvo precios dispares: $1.000 en Mar del Plata, $2.000 en Pinamar, $4.000 en Punta del Este y $4.500 en Florianópolis, informó Clarín
Confort y cuidado de la salud
Entre los elementos de confort, la silla reposera de aluminio se consiguió a $25.000 en Florianópolis y $30.000 en Pinamar, mientras que en Mar del Plata ascendió a $69.000 y en Punta del Este a $76.000.
El producto más sensible por su impacto en la salud fue el protector solar. El envase de 250 ml. factor 30 de primera marca costó $13.700 en Mar del Plata, $19.500 en Florianópolis, $20.000 en Pinamar y $64.800 en Punta del Este, consolidándose como uno de los ítems más caros del verano.