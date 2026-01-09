Una beba de 8 meses murió al asfixiarse con una sábana  

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
9 de Enero de 2026
Una beba murió asfixiada mientras dormía
Una beba murió asfixiada mientras dormía

La criatura tenía 8 meses y fue llevada de urgencia por su padre al policlínico San Martín de Rosario en donde determinaron su fallecimiento. Intervino personal policial y la fiscalía de Homicidios Culposos

Una beba de 8 meses falleció por asfixia mecánica tras quedar envuelta en las sábanas mientras dormía. El trágico hecho ocurrió este jueves por la noche en la ciudad de Rosario.

 

Fuentes policiales informaron que cerca de las 21.30, un hombre arribó al policlínico ubicado en Chubut 7145 con su hija de 8 meses. En el centro médico se diagnosticó el deceso de la beba llamada Oriana.

 

Se libró comunicación con División Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) y a la fiscal de Homicidios Culposos, Mariela Oliva, quien ordenó que se solicite la presencia del médico policial al lugar.

 

A las 23.15, el médico policial diagnosticó como causa de muerte asfixia mecánica. Cabe agregar que la muerte se produjo a raíz de la asfixia con las sábanas mientras dormía. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para su autopsia, consigna Rosario 3.

 

