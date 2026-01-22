Explican que un "muro" atmosférico mantiene el calor extremo en el país

La atmósfera en el Cono Sur comenzó a configurarse de una manera particular, preparando el escenario para lo que podría ser uno de los eventos de calor más persistentes de este verano 2026. El alivio de las últimas jornadas quedó en el olvido debido a un sistema de altas presiones y un fenómeno técnico denominado subsidencia, que funciona como un "muro" invisible contra el aire fresco de la Patagonia.

Este proceso de subsidencia ocurre cuando el aire de las capas altas desciende y se comprime, lo que genera un calentamiento adiabático que eleva la temperatura de forma constante. Este aire descendente no solo calienta, sino que actúa como un bloqueo que impide que los frentes fríos logren avanzar hacia el norte del país. Hasta el viernes inclusive, el foco de las temperaturas más extremas se mantendrá en el oeste y noroeste, afectando a Cuyo, La Rioja, el norte de Córdoba y sectores del Litoral, con máximas que oscilarán entre los 35°C y 42°C.

El pronóstico para Paraná (captura SMN)

Según explicó la comunicadora meteorológica Cindy Fernández a Meteored, el calor actual es predominantemente seco. Si bien este tipo de clima permite que la transpiración se evapore más rápido y el cuerpo se refresque, también resulta engañoso. Al no sentir el agobio de la humedad, la señal de sed suele retrasarse, lo que facilita cuadros de deshidratación severa antes de que la persona advierta el riesgo. "Perdemos agua y sales minerales de manera acelerada sin percibir que estamos empapados", explicaron desde los organismos de salud.

Sin embargo, el panorama se volverá más pesado durante el fin de semana. El desplazamiento de los centros de alta presión permitirá el ingreso de una masa de aire tropical, lo que provocará que la humedad comience a subir a partir del sábado. Con esto, la sensación térmica podría superar los 40°C en la región pampeana y el AMBA. Además, se esperan "noches tropicales" con mínimas que no bajarán de los 25°C, impidiendo que los hogares se enfríen durante la madrugada.

El fin de semana tendrá un progresivo aumento de la humedad (fuente Meteored)

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes una alerta amarilla por temperaturas extremas para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, centro de San Luis. Es fundamental recordar que cuando estos avisos suben de nivel, el riesgo para la salud se extiende incluso a personas jóvenes y sanas.

Pronóstico día por día en Entre Ríos

Viernes: mínima de 22° y máxima de 34°. Poca nubosidad y viento leve a moderado del noreste.

Sábado: mínima de 23°C y máxima de 36°C. Cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del norte.

Domingo: mínima de 23°C y máxima de 36°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado, y viento norte.

Lunes: mínima de 27°C y máxima de 38°C. Cielo parcialmente nublado y viento noreste.

Martes: mínima de 28°C y máxima de 38°C. Cielo parcialmente nublado y viento .