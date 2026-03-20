Un caballo quedó atrapado en una fosa y fue rescatado en Gualeguay

Un operativo de rescate generó momentos de tensión en Gualeguay, donde un caballo quedó atrapado en el interior de una fosa y debió ser asistido por equipos de emergencia. El episodio se registró durante la tarde del jueves, cuando se alertó sobre la caída del animal en una zona rural.

El hecho ocurrió en la Primera Sección Quintas de Gualeguay, donde el equino había quedado encajado en un antiguo pozo de ladrillos que se encontraba parcialmente cubierto. La situación impedía que pudiera salir por sus propios medios, lo que motivó la rápida intervención de los rescatistas.

Tras el aviso, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron al lugar para evaluar el escenario y definir la estrategia de extracción. La complejidad del terreno y las dimensiones del animal obligaron a desplegar un operativo coordinado.

Un operativo complejo en la zona de quintas

Al llegar al lugar, los equipos constataron que el caballo se encontraba inmovilizado dentro de la fosa, con dificultades para moverse. La estructura del pozo y los materiales que lo cubrían representaban un riesgo adicional para el rescate, según informaron desde Bomberos Voluntarios.

El caballo fue rescatado sano y salvo.

Debido a estas condiciones, el trabajo manual no resultó suficiente. Por ese motivo, se decidió solicitar la colaboración de maquinaria municipal para poder realizar maniobras de izaje con mayor seguridad.

El operativo en Gualeguay se desarrolló con precaución para evitar lesiones tanto en el animal como en los rescatistas, en una intervención que demandó coordinación entre los distintos equipos.

Final sin consecuencias para el animal

Tras varios minutos de trabajo, el caballo pudo ser extraído con éxito. El rescate culminó sin que el animal presentara heridas de consideración, lo que generó alivio entre quienes participaron del operativo.

El accionar conjunto entre bomberos y personal municipal permitió resolver la situación de manera efectiva. El episodio volvió a poner en evidencia la importancia de la rápida respuesta ante este tipo de emergencias en Gualeguay.