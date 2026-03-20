 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Este jueves

Un caballo quedó atrapado en una fosa y fue rescatado en Gualeguay

El hecho ocurrió en la zona de quintas y generó un operativo de emergencia durante la tarde. Bomberos y personal municipal trabajaron de manera conjunta para liberar al animal, que no podía salir por sus propios medios.

20 de Marzo de 2026
Caballo rescatado en Gualeguay.
Caballo rescatado en Gualeguay.

El hecho ocurrió en la zona de quintas y generó un operativo de emergencia durante la tarde. Bomberos y personal municipal trabajaron de manera conjunta para liberar al animal, que no podía salir por sus propios medios.

Un operativo de rescate generó momentos de tensión en Gualeguay, donde un caballo quedó atrapado en el interior de una fosa y debió ser asistido por equipos de emergencia. El episodio se registró durante la tarde del jueves, cuando se alertó sobre la caída del animal en una zona rural.

 

El hecho ocurrió en la Primera Sección Quintas de Gualeguay, donde el equino había quedado encajado en un antiguo pozo de ladrillos que se encontraba parcialmente cubierto. La situación impedía que pudiera salir por sus propios medios, lo que motivó la rápida intervención de los rescatistas.

 

 

Tras el aviso, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron al lugar para evaluar el escenario y definir la estrategia de extracción. La complejidad del terreno y las dimensiones del animal obligaron a desplegar un operativo coordinado.

 

Un operativo complejo en la zona de quintas

 

Al llegar al lugar, los equipos constataron que el caballo se encontraba inmovilizado dentro de la fosa, con dificultades para moverse. La estructura del pozo y los materiales que lo cubrían representaban un riesgo adicional para el rescate, según informaron desde Bomberos Voluntarios.

 

El caballo fue rescatado sano y salvo.
El caballo fue rescatado sano y salvo.

 

Debido a estas condiciones, el trabajo manual no resultó suficiente. Por ese motivo, se decidió solicitar la colaboración de maquinaria municipal para poder realizar maniobras de izaje con mayor seguridad.

 

El operativo en Gualeguay se desarrolló con precaución para evitar lesiones tanto en el animal como en los rescatistas, en una intervención que demandó coordinación entre los distintos equipos.

 

Final sin consecuencias para el animal

 

Tras varios minutos de trabajo, el caballo pudo ser extraído con éxito. El rescate culminó sin que el animal presentara heridas de consideración, lo que generó alivio entre quienes participaron del operativo.

 

 

El accionar conjunto entre bomberos y personal municipal permitió resolver la situación de manera efectiva. El episodio volvió a poner en evidencia la importancia de la rápida respuesta ante este tipo de emergencias en Gualeguay.

Temas:

Gualeguay caballo rescate
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso