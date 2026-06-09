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Sociedad De Ulises Bueno

Así suena “Scaloneta Mundial”, la canción oficial para alentar a la Selección Argentina

Ulises Bueno presentó “Scaloneta Mundial”, el tema para alentar a la Selección Argentina que cuenta con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino.

9 de Junio de 2026
Ulises Bueno presentó Scaloneta Mundial
Ulises Bueno presentó Scaloneta Mundial

Ulises Bueno presentó “Scaloneta Mundial”, el tema para alentar a la Selección Argentina que cuenta con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial”, la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección argentina que va en busca de la cuarta estrella. Además, publicó un video en el que aparece cantando en el Obelisco mientras van sucediéndose imágenes de distintos momentos del equipo y los festejos por el título obtenido en Qatar 2022.

 

El tema fue presentado en todas las plataformas digitales y cuenta con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino. La propuesta busca convertirse en un himno para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el videoclip, el cantante cordobés luce la camiseta albiceleste y entona una letra cargada de referencias al recorrido de la Selección. Una de las frases destacadas es “Gracias por la magia”, en alusión a la generación de futbolistas que logró devolverle al país la Copa del Mundo después de 36 años.

La estética del lanzamiento también apela a símbolos bien argentinos. Además del Obelisco, aparece la denominada “Scaloneta”, representada por un clásico colectivo rodeado de hinchas con banderas celestes y blancas, una imagen que remite a las multitudinarias celebraciones que se vivieron tras la conquista de Qatar 2022.

 

Temas:

Scaloneta Mundial Ulises Bueno canción oficial AFA Mundial 2026 Selección Argentina
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