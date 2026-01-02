Turismo: Satto aseguró que la temporada ya muestra alta afluencia turística en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El secretario de Turismo de Entre Ríos analizó en diálogo con Elonce el inicio de la temporada estival, la afluencia de visitantes, el impacto de los eventos, la situación de precios y los desafíos tras un 2025 complejo para el sector.
La temporada de verano en Entre Ríos ya comenzó con una alta afluencia turística en distintos puntos de la provincia, según confirmó el secretario de Turismo, Jorge Satto, quien sostuvo que las primeras semanas del verano mostraron indicadores alentadores tras un 2025 marcado por dificultades económicas y una fuerte caída del consumo.
Durante una entrevista, Satto explicó que la actividad turística comenzó a moverse con fuerza incluso antes del inicio formal del verano. “Ya se empezó a notar mucha fluencia de turismo en la provincia. Veníamos manejando expectativas interesantes porque hubo señales claras durante el fin de semana largo de noviembre, con consultas y reservas”, relató a Elonce.
El funcionario destacó que los principales destinos turísticos, tanto de la costa del Paraná como de la costa del Uruguay, registraron un importante movimiento de visitantes, especialmente, durante los festejos de fin de año, cuando numerosos alojamientos estuvieron colmados.
Cambios en la forma de vacacionar: menos reservas anticipadas
Satto explicó que uno de los rasgos distintivos de esta temporada es el cambio en los hábitos de los turistas. Según señaló, se observa una tendencia a estadías más cortas y una menor anticipación en las reservas.
“Hay muchas consultas, pero pocas reservas anticipadas. La gente reserva muy sobre la fecha o directamente llega al destino y contrata el alojamiento en el lugar”, indicó a Elonce. Esta modalidad, explicó, se consolidó durante los últimos años, cuando la demanda fue baja y los turistas optaron por decidir sus viajes en función del clima o de las condiciones económicas.
No obstante, el secretario de Turismo consideró que este comportamiento podría modificarse en el corto plazo. “Creo que esto va a cambiar en breve y se va a volver al esquema tradicional de reservas”, afirmó.
El rol clave de los eventos y fiestas provinciales
Uno de los ejes centrales de la política turística provincial es la promoción de eventos y fiestas populares, que cumplen un rol estratégico para garantizar reservas y previsibilidad en el sector privado.
Satto explicó que los eventos condicionan la fecha del viaje y generan una mayor planificación por parte del turista. “Si una persona va a un recital, a una fiesta o a un evento deportivo, hace la reserva porque quiere asegurarse estar en ese lugar en esa fecha. Eso no ocurre cuando no hay eventos”, explicó.
En ese sentido, remarcó la importancia del calendario turístico provincial, que incluye festividades, carnavales, competencias deportivas y propuestas culturales distribuidas a lo largo de todo el territorio entrerriano.
El Carnaval del País, ahora como Fiesta Nacional
Entre los eventos destacados de la temporada, Satto subrayó el inicio del Carnaval del País, en Gualeguaychú, que este año alcanzó un reconocimiento histórico. “Mañana vamos a estar inaugurando la edición número 42 del carnaval, pero será la primera como Fiesta Nacional del Carnaval de Gualeguaychú”, señaló.
El funcionario destacó que este reconocimiento suma una nueva fiesta nacional al extenso calendario entrerriano y refuerza la identidad turística de la provincia, consolidando a Entre Ríos como uno de los destinos más importantes del país durante el verano.
Dónde consultar el calendario turístico de Entre Ríos
Satto recordó que toda la información sobre fiestas, eventos y propuestas turísticas se encuentra disponible en la página oficial Entre Ríos Turismo, donde se puede acceder al calendario completo de actividades.
“Allí se puede consultar el calendario de carnavales, fiestas provinciales y nacionales, y planificar recorridos por distintas localidades”, explicó, al tiempo que destacó la diversidad de propuestas disponibles en cada región.
Precios y servicios: “Entre Ríos siempre estuvo equilibrada”
Consultado sobre los precios, el secretario de Turismo fue categórico al afirmar que Entre Ríos mantiene valores justos y competitivos en comparación con otras provincias.
“Es un mito que al turista se le cobre más caro o que no se lo cuide. Si hay alguien que cuida al turista es el prestador privado, que invierte, arriesga y muchas veces se endeuda para ofrecer un buen servicio”, expresó.
Satto explicó que, como en cualquier destino, existen distintas opciones según el nivel de servicios, pero remarcó que la provincia siempre se caracterizó por un equilibrio entre calidad y precio. “Entre Ríos garantiza un precio justo”, aseguró.
El ente mixto de turismo, a un paso de ponerse en marcha
Otro de los temas abordados fue la creación del ente mixto de turismo, una herramienta clave para fortalecer la gobernanza del sector. Satto explicó que la ley ya fue sancionada y que solo resta la designación de autoridades por parte del gobernador para su implementación operativa.
“Falta la integración de todas las partes previstas en la ley y la designación del presidente y vicepresidente. A partir de ahí se avanzará con la conformación del resto de los estamentos públicos y privados”, detalló.
El funcionario remarcó que se trata de un esquema de gobernanza horizontal, que busca articular de manera más eficiente el trabajo entre el Estado y el sector privado.
Microrregiones turísticas y trabajo con los municipios
Satto destacó que Entre Ríos cuenta con más de 70 destinos turísticos identificados, lo que representa una fortaleza, pero también un desafío en términos de organización y promoción.
Para ordenar la oferta, la provincia fue dividida en 10 microrregiones turísticas, cada una con una ciudad cabecera y una red de localidades cercanas que se promocionan de manera conjunta.
“En cada microrregión hay propuestas de carnaval, pesca, bodegas, complejos termales y actividades identitarias de la provincia”, explicó, al tiempo que resaltó el trabajo articulado con los municipios para difundir eventos y propuestas tanto para turistas como para vecinos.
El balance de un 2025 complejo y el desafío del 2026
Al hacer un balance del año anterior, Satto reconoció que 2025 fue un año difícil para el turismo, atravesado por un contexto económico adverso, pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre electoral y aumento de costos.
“Fue una situación de contexto nacional, con baja demanda y altos costos. Para el sector privado fue muy complejo atravesarlo”, analizó. Sin embargo, destacó la resiliencia del sistema turístico entrerriano. “A pesar de todo, el sector logró sostenerse y está muy fuerte”, afirmó.
De cara al 2026, el secretario de Turismo se mostró optimista y confió en que la actual temporada permitirá recuperar gran parte de lo perdido. “Estamos seguros de que vamos a tener una muy buena temporada que permitirá revertir lo complicado que fue 2025”, concluyó en diálogo con GPS.
El turismo como motor de empleo y desarrollo
En el cierre de la entrevista, Satto remarcó el valor estratégico del turismo como generador de empleo y desarrollo económico. “El turismo es trabajo, es fuente de riqueza indirecta para más de 40 actividades. Da primer empleo, empleo para mujeres y dinamiza las economías locales”, expresó.
Finalmente, destacó que el turismo no solo deja ingresos, sino también intercambio cultural y social, fortaleciendo el entramado comunitario de cada destino.