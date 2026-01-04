Tras la renuncia del escribano del Carnaval del País, estrenarán un software que contabilizará los puntos

En la antesala de la primera jornada del Carnaval del País 2026, la Comisión organizadora confirmó que el escribano Carlos Caraballo dejará de prestar sus servicios tras más de 40 años de trabajo.

En un comunicado oficial, la Comisión subrayó que Caraballo “ha prestado sus servicios con una conducta intachable y excepcional, garantizando la transparencia, integridad e imparcialidad en cada uno de los procesos de escrutinio y certificación. Su profesionalismo, compromiso y pasión por el Carnaval del País han sido pilares fundamentales para el desarrollo y el prestigio” del evento.

La renuncia de Caraballo

En relación con los motivos de su renuncia, la Comisión aclaró que se trata de “una decisión personal”, sin ahondar en detalles adicionales, según publicó Elentreríos.

Sin embargo, aprovechando la ocasión, se realizaron autocríticas respecto a un incidente ocurrido durante la elección de la reina en la edición 2025. “Debimos haber aclarado, hace mucho tiempo, que nos apena que Caraballo haya quedado expuesto de manera injusta en la elección de la reina de la edición 2025. Su única intervención en dicho proceso fue la de entregar los sobres cerrados de los jurados, tal como lo ha realizado en innumerables ocasiones previas, sin participar en el conteo, sumatoria o descarte de puntajes, aspectos que correspondieron exclusivamente a esta comisión”, expresaron desde la Comisión.

La implementación de un sistema digital para las votaciones

Como parte de las reformas y mejoras, la Comisión del Carnaval del País introducirá este año un nuevo sistema de votación digital. Utilizando un software cargado en tablets, cada jurado podrá calificar las categorías a lo largo de las once noches de competencia. Al finalizar su labor, el jurado cerrará la sesión digital con un token que solo podrá ser abierto en el día del escrutinio, previsto para el 3 de marzo.

“Es un sistema más ágil, rápido y confiable”, aseguraron desde la organización, al tiempo que confirmaron que el software tendrá criterios de descuento de puntajes, como se ha utilizado en ediciones anteriores. Además, precisaron que esta es la primera vez que se implementa, por lo que realizarán pruebas para asegurar su buen funcionamiento: “Vamos a probar el sistema; si funciona o necesita ajustes, se harán a futuro”.

El resguardo en papel y la elección digital de la reina 2026

Para garantizar la transparencia y la seguridad del proceso, se tomaron recaudos adicionales. “Para evitar cualquier inconveniente, tendremos el resguardo en papel. Es decir, cada jurado volcará sus calificaciones en la planilla de papel, así se podrá constatar si la aplicación funciona de forma correcta”, afirmaron desde la Comisión.

Además, el sistema digital se estrenará oficialmente en la elección de la reina 2026, prevista para el 20 de febrero. La organización espera que a partir de la edición 2027, el software sea la única herramienta utilizada para el proceso de votación, marcando un hito en la modernización del Carnaval del País.