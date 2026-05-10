Transferencia de un auto usado: cuánto cuesta el trámite en mayo de 2026

La transferencia de un auto usado continúa siendo uno de los trámites más frecuentes dentro del sistema registral argentino y, con la llegada de mayo de 2026, miles de compradores y vendedores vuelven a consultar cuánto cuesta completar la operación y qué requisitos exige actualmente el Registro Automotor. Aunque el Gobierno mantuvo durante este año el esquema de reducción de aranceles implementado previamente, el valor final del trámite sigue dependiendo de múltiples factores vinculados al tipo de vehículo y al distrito donde se realiza la gestión.

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el primer trimestre del año se concretaron 437.294 transferencias de vehículos usados en todo el país. La cifra representa una caída cercana al 5% respecto del mismo período de 2025, en un contexto marcado por la desaceleración del mercado y la cautela de los consumidores frente a los costos asociados a las operaciones automotoras.

El trámite de transferencia es el único mecanismo legal que acredita el cambio de titularidad de un vehículo. Además de formalizar la compra, libera al vendedor de futuras responsabilidades civiles, penales o tributarias relacionadas con el automóvil. Por ese motivo, especialistas recomiendan no entregar ni recibir un vehículo sin completar la transferencia correspondiente.

Cómo se calcula el costo de la transferencia

El gasto principal de la transferencia de un auto usado surge del arancel registral fijado sobre el valor fiscal del vehículo. Para los modelos nacionales, el costo equivale al 1% de la valuación fiscal determinada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). En el caso de los vehículos importados, el porcentaje asciende al 2%.

Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, ese importe no representa el costo total del trámite. A los aranceles básicos se suman impuestos y cargos adicionales que varían según cada provincia o jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica un impuesto de sellos del 3% sobre la operación.

Además, deben abonarse otros conceptos obligatorios como el Formulario 13, la verificación policial y, en algunos casos, informes vinculados a infracciones de tránsito. Esto explica por qué dos vehículos de características similares pueden tener costos de transferencia diferentes dependiendo del lugar donde se realice la operación.

Para conocer con precisión la valuación fiscal actualizada de un automóvil, los usuarios deben consultar la página oficial de la DNRPA, donde se publican periódicamente las tablas utilizadas para calcular los aranceles registrales.

El esquema vigente responde a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional durante el año pasado, orientadas a simplificar el sistema y reducir parte de los costos administrativos vinculados a las operaciones de compraventa de vehículos usados.

Qué documentos exige actualmente el registro

El trámite de transferencia puede realizarse tanto en el registro automotor donde el vehículo se encuentra radicado como en el correspondiente al domicilio del comprador. En ambos casos, el procedimiento comienza con una carga previa de datos en el sitio web oficial de la DNRPA.

A través de esa plataforma también se solicita el turno presencial para completar la gestión. Por ese motivo, el sistema es considerado actualmente un trámite semipresencial, ya que combina instancias digitales con la presentación física de documentación.

Foto: Archivo Elonce.

Entre los requisitos obligatorios figura la Solicitud Tipo 08 firmada y certificada por el vendedor. También deben presentarse el título automotor, las cédulas de identificación vigentes y el Documento Nacional de Identidad del comprador.

Además, se exige la constancia de CUIT, CUIL o CDI según corresponda. Otro paso indispensable es la verificación policial del vehículo, un control que permite corroborar la autenticidad de los números identificatorios del automóvil y que posee una validez de 150 días hábiles desde su emisión.

Uno de los cambios recientes más relevantes es que el libre deuda de infracciones dejó de ser obligatorio para concretar la transferencia. Esto significa que el trámite puede avanzar incluso si existen multas pendientes, siempre que comprador y vendedor estén de acuerdo.

Qué tener en cuenta antes de comprar un usado

Foto: Archivo Elonce.

A pesar de esa flexibilización, especialistas recomiendan revisar igualmente el estado de deuda del vehículo antes de cerrar la operación. Si el comprador decide exigir el libre deuda, ese documento vuelve automáticamente a formar parte de los requisitos necesarios para completar la transferencia.

También aconsejan verificar con anticipación la valuación fiscal del vehículo y calcular todos los costos asociados para evitar diferencias importantes al momento de iniciar el trámite registral, señaló Iprofesional.

En un mercado de usados que sigue mostrando movimiento pese a la caída interanual en las operaciones, conocer el detalle actualizado de la transferencia de un auto usado se volvió un paso clave para evitar demoras, gastos imprevistos y futuros problemas legales vinculados a la titularidad del vehículo.