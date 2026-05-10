Trabajo remoto y sueldos: qué cambia tras la derogación de la ley de teletrabajo

La reforma laboral eliminó la ley que regulaba el home office en Argentina y abrió un nuevo escenario para empresas y trabajadores sobre salarios, gastos y jornadas laborales.
El home office en Argentina quedó atravesado por un nuevo escenario de incertidumbre tras la derogación de la Ley 27.555 de Teletrabajo, una de las modificaciones más relevantes incluidas dentro de la reforma laboral aprobada por el Congreso en marzo. Desde ahora, miles de trabajadores remotos ya no contarán con un régimen específico que regule sus condiciones laborales y muchas situaciones quedarán sujetas a acuerdos individuales o futuras interpretaciones judiciales.
La eliminación de la normativa, vigente desde 2020, implica un cambio profundo en la relación entre empleados y empresas. Derechos que antes estaban expresamente contemplados por ley, como la desconexión digital o el reintegro de gastos de conectividad, dejan de tener protección específica dentro de un marco regulatorio autónomo.
El Gobierno celebró la medida como parte de un proceso de flexibilización laboral destinado a impulsar nuevas contrataciones y reducir costos para las compañías. Sin embargo, sindicatos, abogados laboralistas y especialistas en recursos humanos advierten que la falta de reglas claras podría multiplicar los conflictos judiciales en los próximos años.
Qué cambia para quienes trabajan bajo home office
La Ley 27.555 había sido sancionada durante la pandemia de coronavirus, cuando el trabajo remoto se expandió de manera acelerada en todo el país. El objetivo era establecer derechos y obligaciones concretas para una modalidad laboral que hasta ese momento no tenía regulación específica.
Con la derogación, desaparecen varios puntos centrales que protegían a quienes trabajaban desde sus hogares. Entre ellos, el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral, la obligación empresarial de compensar gastos de internet, equipamiento y electricidad, y la garantía de igualdad salarial respecto de trabajadores presenciales que realizan las mismas tareas.
También queda sin efecto la posibilidad de exigir el regreso a la modalidad presencial bajo determinadas circunstancias. A partir de ahora, esas cuestiones dependerán de acuerdos particulares entre cada empresa y sus empleados o de lo que eventualmente definan los convenios colectivos de trabajo.
Especialistas en derecho laboral sostienen que el principal problema es la ausencia de parámetros uniformes. Dos trabajadores que desempeñen funciones idénticas podrían tener condiciones completamente distintas según la empresa para la que trabajen o el contrato que hayan firmado.
La reforma laboral fue promulgada oficialmente el pasado 6 de marzo luego de un intenso debate parlamentario. En el Senado obtuvo 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, tras introducir modificaciones vinculadas a licencias por enfermedad y otros aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo.
Empresas celebran la flexibilidad y sindicatos alertan por conflictos
Desde el sector empresarial consideran que la derogación de la ley de teletrabajo elimina restricciones que dificultaban la organización laboral y aumentaban los costos operativos. Varias compañías sostienen que el régimen anterior generaba obligaciones excesivas y limitaba la posibilidad de implementar esquemas híbridos más dinámicos, consignó Iprofesional.
La eliminación de la regulación específica les permitirá negociar condiciones particulares según cada actividad, productividad o modalidad de trabajo. Para muchas firmas, especialmente tecnológicas y de servicios, el nuevo esquema ofrece mayor margen de adaptación frente a un mercado laboral cambiante.
En cambio, sindicatos y abogados laboralistas advierten que la ausencia de reglas claras podría derivar en una ola de reclamos judiciales. La preocupación principal gira en torno a la disponibilidad permanente de los empleados fuera de horario y a la transferencia de costos laborales hacia los trabajadores.
Sin una obligación legal expresa, muchas empresas podrían dejar de cubrir gastos vinculados al home office como internet, computadoras, electricidad o mobiliario. Eso implicaría que una parte de los costos operativos termine siendo absorbida por los propios empleados.
Otro de los aspectos sensibles es el control de la jornada laboral. La normativa derogada establecía límites más precisos sobre horarios y descansos. Ahora, esas fronteras quedan sujetas a interpretaciones internas o negociaciones particulares.
La Justicia tendrá un rol clave en el nuevo escenario laboral
El nuevo esquema deja abierto un amplio terreno para futuras disputas judiciales. Los especialistas coinciden en que muchos conflictos terminarán definiéndose caso por caso en tribunales laborales, especialmente cuando existan diferencias sobre horarios, gastos o modalidades de prestación de tareas.
La falta de un marco regulatorio específico también genera incertidumbre para las propias empresas. Aunque la reforma apunta a reducir rigideces, la ausencia de parámetros concretos podría derivar en fallos judiciales contradictorios y aumentar la litigiosidad laboral.
Mientras tanto, el debate sobre el futuro del home office continúa creciendo. El trabajo remoto ya forma parte estructural del mercado laboral argentino y la discusión sobre cómo regularlo vuelve a ocupar el centro de la agenda política, sindical y empresarial.