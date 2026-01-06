Aumentan los casos de la llamada "supergripe" y preocupa su posible circulación local

Los casos de gripe A H3N2, conocida como “supergripe”, continúan en aumento en Argentina y encendieron la preocupación de las autoridades sanitarias, luego de que se confirmara que la mayoría de los contagios no presentaron antecedentes de viaje al exterior.

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Malbrán secuenció 18 muestras de influenza A (H3N2) entre el 18 de diciembre y el 4 de enero. De ese total, nueve correspondieron al subclado J.2.4.1, identificado como K, considerado de especial interés a nivel mundial.

De acuerdo a la información brindada por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), respecto a la influenza A(H3N2) subclado K, durante la última semana se confirmaron 3 nuevos casos, 2 en Neuquén y 1 en la provincia de Buenos Aires. El total de casos registrados hasta el momento asciende a 6 confirmados (2 en provincia de Buenos Aires, 2 en Santa Cruz y 2 en Neuquén).

Casos en distintas edades y sin fallecidos

El informe detalló que los contagios del subclado K se detectaron en todas las franjas etarias, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Cinco de los pacientes requirieron internación, mientras que los otros cuatro fueron atendidos de manera ambulatoria.

Hasta el momento, no se registraron fallecimientos asociados a esta variante de la gripe en el país, aunque las autoridades sanitarias mantienen un seguimiento permanente de la situación epidemiológica.

El dato que genera inquietud

Uno de los aspectos que más atención generó fue el análisis de los antecedentes de viaje de las personas contagiadas. Solo dos de los nueve casos del subclado K informaron haber estado en el exterior, puntualmente en Europa, antes de contraer la enfermedad.

Otros tres pacientes habían viajado dentro del país —uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego— mientras que los cuatro restantes no registraron ningún antecedente de viaje. Este dato abrió interrogantes sobre una posible circulación prematura del virus en territorio argentino.

Fuentes oficiales explicaron que, por el momento, el número de casos sigue siendo bajo y no permite sacar conclusiones definitivas. No obstante, indicaron que los contagios podrían haberse producido por contacto con personas que regresaron del exterior y no reportaron ese antecedente, lo que también sugiere que la infección puede cursar de manera asintomática o con síntomas leves.

Vacunación y perfil de los casos

Otro punto relevante del informe fue que 14 de los 18 casos analizados no contaban con antecedentes de vacunación contra la gripe. En cuanto a la distribución por sexo, el 61% de los casos correspondió a personas de sexo masculino. En el subclado K, seis casos fueron varones y tres mujeres.

La evolución del virus en Argentina es observada con atención en función de lo ocurrido en el hemisferio norte, donde actualmente se desarrolla la temporada invernal. En Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Nueva York informó recientemente un récord de hospitalizaciones por gripe, con más de 4.500 internaciones en una sola semana.

Recomendaciones de prevención

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró las medidas de prevención para reducir la transmisión de infecciones respiratorias. Entre ellas, destacó la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación, realizar un lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y evitar compartir objetos personales.

También recomendó ventilar los ambientes, limpiar y desinfectar superficies de uso común y que las personas con síntomas respiratorios eviten el contacto con otras hasta su recuperación. Asimismo, se aconsejó extremar las precauciones durante viajes y al regresar de países con circulación activa de influenza.