Entre Ríos acumula 89 muertes en siniestros viales en lo que va de 2026

Entre Ríos registró 89 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026. De ese total, 57 muertes ocurrieron en rutas. Las colisiones entre vehículos representaron el 62% de los hechos graves.
Entre Ríos registró 89 víctimas fatales en siniestros viales en lo que va de 2026, de las cuales 57 correspondieron a hechos ocurridos en rutas. Los datos fueron aportados por el comisario Diego Passarello, segundo jefe de la División Operaciones Viales y responsable de Comunicación de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.
Passarello señaló que "la cifra obliga a fortalecer las estrategias de prevención, tanto desde los controles como desde la educación y la concientización de quienes utilizan diariamente la vía pública".
Según explicó a Diario Uno, la seguridad vial depende de distintos factores, entre ellos la infraestructura, los controles, los dispositivos tecnológicos, la respuesta sanitaria y el comportamiento de conductores, peatones y demás usuarios de la vía pública.
Las principales causas de los siniestros graves
De acuerdo con los datos relevados por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, las colisiones entre vehículos representaron el 62% de los siniestros graves, mientras que otros choques alcanzaron el 13%.
En este contexto, Passarello hizo hincapié en los impactos frontales y frontolaterales, que están vinculados en muchos casos con adelantamientos indebidos, exceso de velocidad y exceso de confianza.
Un dato que también llamó la atención fue que el 55% de los siniestros se registró durante el día. "Uno piensa que por ahí la noche es más riesgosa. Sin embargo, nosotros vemos un exceso de confianza cuando hacemos los relevamientos de los siniestros", explicó.
El uso del celular al volante
El uso del teléfono celular también apareció entre los comportamientos detectados durante los controles. En Paraná y otros puntos de la provincia se utilizan dispositivos para detectar determinadas infracciones.
Hasta septiembre se habían registrado cerca de 1.900 infracciones. Casi el 70% correspondía al uso del celular y el 30% restante a la falta de uso del cinturón de seguridad.
Passarello explicó que la distracción puede producirse incluso cuando un vehículo se encontraba detenido en un semáforo. "El celular parece ser un entretenimiento del momento y la verdad nos distrae del contexto, de todo lo que nos rodea, del vehículo que está delante, atrás, el peatón que está cruzando, la bici, la moto", describió.
La Policía de Entre Ríos también desarrolla actividades de prevención a través de la División Educación Vial, con acciones destinadas a estudiantes de escuelas primarias y secundarias.
El estado de los vehículos
La condición mecánica de los vehículos también fue señalada como un factor relacionado con la seguridad vial. Passarello destacó la importancia de revisar el estado general y los neumáticos antes de realizar un viaje, especialmente durante períodos de lluvias.
"Un neumático desgastado disminuye la capacidad de frenado y dificulta el control del vehículo cuando existe acumulación de agua. Su condición es fundamental para evitar siniestros", explicó.
La infraestructura vial también interviene en las condiciones de circulación. El estado de las rutas, la presencia de pozos y otras características pueden aumentar los riesgos. Sin embargo, Passarello señaló que en el análisis de los siniestros graves aparecen con frecuencia factores relacionados con la conducta de los conductores.
Cuando un siniestro tiene víctimas, la investigación posterior queda a cargo de la Fiscalía y de los gabinetes criminalísticos, que analizan los factores que pueden haber intervenido.
Animales sueltos en las rutas
La presencia de animales sobre las rutas constituye otro factor de riesgo. Passarello indicó que el ganado y la fauna silvestre estaban involucrados aproximadamente en el 10,8% de los siniestros graves.
El riesgo aumenta durante la noche, cuando disminuye el flujo vehicular y los animales pueden desplazarse con mayor frecuencia.
Entre los sectores donde se deben extremar las precauciones mencionó distintos puntos de las rutas nacionales 12 y 127, la ruta provincial 6, el tramo de la ruta 12 entre Brazo Largo y Ceibas y sectores de la ruta 14 próximos a áreas naturales como el Parque Nacional El Palmar.
También hizo referencia a la presencia de carpinchos en sectores cercanos al Delta del Paraná. Ante estos casos, recomendó respetar la cartelería preventiva, disminuir la velocidad y prestar atención a la iluminación.
Al advertir un animal sobre la calzada, la recomendación era evitar volantazos y maniobras bruscas, reducir la velocidad de manera controlada y mantener el dominio del vehículo.
Qué hacer ante un siniestro
Si se produce una colisión y el vehículo puede continuar circulando, se debe retirarlo hacia la banquina, encender las balizas y señalizar el lugar para evitar otro siniestro. También se debía dar aviso al 911.
En caso de observar animales próximos a una ruta, los conductores pueden informar la situación en un puesto de control vial para que el personal adopte medidas preventivas.
En el caso de vacunos o equinos, las marcas o caravanas pueden permitir identificar al propietario y establecer eventuales responsabilidades. Esa constatación debe ser realizada por las autoridades.
Ante una colisión, Passarello recomendó no retirar por cuenta propia una marca o caravana ni intervenir sobre el animal. "La autoridad tiene que constatarlo en el lugar, fotografiar la zona, generar el perímetro de seguridad y dar intervención a quien corresponda", explicó.