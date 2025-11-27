Quini 6: las localidades de Entre Ríos donde salieron importantes premios

Siete apostadores de Entre Ríos resultaron ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale en el sorteo del miércoles y cada uno obtuvo un premio superior a los cinco millones de pesos. Elonce confirmó la información con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), que precisó que las boletas fueron jugadas en Paraná, Concepción del Uruguay, Victoria, Colón y Maciá.

Quini 6

Los números sorteados en esta modalidad fueron 34-27-16-18-45-11. Hubo un total de 49 ganadores, quienes se llevarán $5.513.045,97 cada uno, de los cuales siete corresponden a apostadores entrerrianos.

Pozos millonarios vacantes para el próximo sorteo

Ningún jugador acertó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. Desde Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo tendrá $14.500 millones en juego entre todas las modalidades.

En el Tradicional, salieron los números 32-04-02-10-18-44, pero no hubo ganadores. El pozo se elevó a $1.880.789.195 para el domingo.

En la modalidad La Segunda, los favorecidos fueron 26-33-21-24-35-08, también sin ganadores. El pozo para el próximo sorteo asciende a $3.273.613.639.

La Revancha y el Pozo Extra

En La Revancha, los números sorteados fueron 40-34-25-41-20-36, quedando vacante nuevamente. De esta manera, el pozo para el domingo se ubicará en $7.625.267.937.

En tanto, el Pozo Extra registró 1815 ganadores, cada uno con un premio de $71.625,34.