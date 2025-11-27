 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Quini 6: las localidades de Entre Ríos donde salieron importantes premios

Siete apostadores de Entre Ríos obtuvieron más de $5 millones cada uno en el Siempre Sale del Quini 6. Elonce confirmó con IAFAS las localidades donde se registraron las jugadas.

27 de Noviembre de 2025
Siete apostadores de Entre Ríos resultaron ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale en el sorteo del miércoles y cada uno obtuvo un premio superior a los cinco millones de pesos. Elonce confirmó la información con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), que precisó que las boletas fueron jugadas en Paraná, Concepción del Uruguay, Victoria, Colón y Maciá.

Los números sorteados en esta modalidad fueron 34-27-16-18-45-11. Hubo un total de 49 ganadores, quienes se llevarán $5.513.045,97 cada uno, de los cuales siete corresponden a apostadores entrerrianos.

Pozos millonarios vacantes para el próximo sorteo

Ningún jugador acertó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. Desde Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo tendrá $14.500 millones en juego entre todas las modalidades.

 

En el Tradicional, salieron los números 32-04-02-10-18-44, pero no hubo ganadores. El pozo se elevó a $1.880.789.195 para el domingo.

En la modalidad La Segunda, los favorecidos fueron 26-33-21-24-35-08, también sin ganadores. El pozo para el próximo sorteo asciende a $3.273.613.639.

 

La Revancha y el Pozo Extra

En La Revancha, los números sorteados fueron 40-34-25-41-20-36, quedando vacante nuevamente. De esta manera, el pozo para el domingo se ubicará en $7.625.267.937.

En tanto, el Pozo Extra registró 1815 ganadores, cada uno con un premio de $71.625,34.

Temas:

Entre Ríos IAFAS Quini 6 Quini
