Quini 6: 49 apostadores ganaron más de $5 millones en el Siempre Sale y siete son de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 14.500 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 32-04-02-10-18-44. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.880.789.195.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-33-21-24-35-08. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.273.613.639.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 40-34-25-41-20-36. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $7.625.267.937.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 34-27-16-18-45-11. Hubo 49 ganadores y cada uno se lleva $5.513.045,97. Siete son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1815 ganadores y cada uno percibirá $71.625,34. Elonce.com