Sociedad

Seis apostadores ganaron más de $42.000.000 en el Quini 6

Seis apostadores acertaron los números de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 de este miércoles y se llevan más de 42 millones de pesos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4700 millones de pesos.

3 de Septiembre de 2025
Quini 6
Quini 6

REDACCIÓN ELONCE

Seis apostadores ganaron uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4700 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 20-43-33-29-24-39. El pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 44-25-06-16-39-42. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.530.074.607.

 

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 00-42-01-39-30-35. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $500.000.000.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 37-43-29-13-35-36. Hubo 6 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $42.419.126,25. Elonce.com

Quini 6 Quini Revancha Santa Fe Siempre Sale
