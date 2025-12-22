Se dictó la conciliación obligatoria y se levantó el paro de controladores aéreos

El paro de controladores de tránsito aéreo fue levantado luego de que la Secretaría de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenía el sector gremial. La decisión dejó sin efecto las medidas de fuerza anunciadas para este mes, que iban a impactar en el normal desarrollo de las operaciones aéreas en plena temporada alta y durante las celebraciones de fin de año.

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informaron que, a partir de la resolución oficial, quedaron suspendidas las acciones impulsadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), gremio que nuclea a los controladores de tránsito aéreo en todo el país.

De este modo, quedó garantizado el funcionamiento normal y continuo del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos de la Argentina, durante todos los días y en todas las franjas horarias. Las autoridades remarcaron que las operaciones aéreas, tanto nacionales como internacionales, se desarrollaron con total normalidad tras la entrada en vigencia de la conciliación.

El conflicto gremial había incluido un cronograma de medidas de fuerza que se había iniciado el miércoles 17 de diciembre y que estaba previsto que se extendiera hasta el lunes 29. Dichas acciones tenían un impacto directo en los vuelos comerciales y podían generar cancelaciones y demoras en uno de los momentos de mayor movimiento turístico del año.

Desde el Gobierno Nacional destacaron que, gracias a las gestiones realizadas, se logró restablecer la previsibilidad del sistema aéreo y brindar tranquilidad a miles de pasajeros argentinos y del exterior que tenían previsto viajar durante los últimos días del año.

Finalmente, desde EANA señalaron que, en este nuevo contexto, continuarán trabajando y apostando al diálogo con las partes involucradas para alcanzar una solución definitiva al conflicto laboral. A partir del dictado de la conciliación obligatoria, las operaciones aéreas se desarrollaron con total normalidad en los aeropuertos de toda la República Argentina.