Se hundieron barcos, cayeron árboles y hubo destrozos en autos tras temporal de viento en el sur argentino: videos

l fuerte temporal de viento que afecta al sur argentino ha causado estragos en la región, con efectos devastadores en las zonas portuarias de Santa Cruz. Este lunes, el puerto de Caleta Paula, en la localidad de Caleta Olivia, fue escenario de un grave incidente cuando tres barcos pesqueros se hundieron debido a la feroz marejada y las intensas ráfagas de viento que superaron los 150 km/h. Las embarcaciones Alborada I, Barracuda y Yakisa, que formaban parte de la flota artesanal de la región, no pudieron resistir el embate del mar y se fueron a pique mientras se encontraban amarradas al muelle.

Foto: Canal 12 Web.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando las condiciones del clima eran particularmente adversas. La intensidad del viento alcanzaba picos extremos y la marejada golpeaba con fuerza las embarcaciones. Según informes preliminares, los barcos estaban desocupados y sin tripulación en el momento del hundimiento, lo que evitó que se registraran víctimas. Personal de Prefectura Naval y autoridades locales rápidamente se desplazaron al lugar para asegurar la zona y realizar las primeras evaluaciones del daño, mientras las condiciones meteorológicas seguían siendo peligrosas.

Alerta Meteorológica: ¿Cómo se vive en los puertos? Algunas fotos y videos del Puerto de Caleta Paula (Caleta Olivia) donde tres embarcaciones se hundieron por el temporal. Gracias @jorge_frias1968 por las imágenes y el material. pic.twitter.com/4P0GtLo2Ro — ObservatorioPesquero (@OSPA_Pesca) November 17, 2025

Comunicado oficial del Gobierno de Santa Cruz sobre el siniestro

Horas después del incidente, el Gobierno de Santa Cruz emitió un comunicado oficial a través de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, confirmando el hundimiento de las tres embarcaciones. En el informe, las autoridades detallaron que el siniestro fue producto de los vientos extremos y la intensa marejada que afectaron la zona del puerto de Caleta Paula, un área especialmente vulnerable a los cambios climáticos extremos.

Foto: Canal 12 Web.

Según el comunicado, las tareas operativas para recuperar las embarcaciones se llevarán a cabo en cuanto las condiciones meteorológicas mejoren y las ráfagas disminuyan. Además, se informó que durante la semana, UNEPOSC trabajará junto con Prefectura Naval y los propietarios de los barcos para coordinar las acciones necesarias para el recupero de las embarcaciones y evaluar los daños. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas en el incidente, aunque la situación continúa siendo crítica debido a la severidad del temporal que afecta a gran parte de la provincia de Santa Cruz.

El temporal también afecta a otras regiones del sur argentino

Foto: El Chubut.

El mismo temporal que azotó el puerto de Caleta Paula se extendió a otras localidades del sur argentino, incluyendo Comodoro Rivadavia, Trelew y el yacimiento hidrocarburífero de Cerro Dragón. En Comodoro, las ráfagas de viento superaron los 150 km/h, provocando graves destrozos en edificios, comercios y viviendas. En el barrio 30 de Octubre, conocido como "las 1008", una fuerte ráfaga arrancó por completo el techo de un edificio, dejando a varias familias expuestas. A pesar de la magnitud de los daños materiales, no se reportaron heridos.

La Patagonia registra un temporal extremo con ráfagas superiores a los 140 km/h 💨🔴. Cómo seguirá esta situación delicada en el sur argentino y qué pasará en el resto de las regiones esta semana 🔍. ✍ El panorama nacional con @leodebenedictis. https://t.co/YOsofl5iPx pic.twitter.com/PkkHJRT6Yw — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 17, 2025

En Trelew, las ráfagas superaron los 100 km/h, generando cortes de energía, caídas de árboles y daños en postes de luz. La situación fue aún más crítica en la zona de Cerro Dragón, donde se registraron vientos sostenidos de hasta 312 km/h, lo que superó todos los valores históricos de velocidad en la región. Ante la gravedad de la situación, las autoridades decidieron paralizar las actividades en varias localidades y activar el Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial para coordinar las tareas de asistencia y recuperación. (Con información de Diario Jornada, Canal 12 Web y El Chubut)

17 NOV |🌬️ El pasaje de un sistema de baja presión provoca vientos intensos en Patagonia. ⚠️ Ya se registran ráfagas superiores a los 130 km/h en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Rige alerta de nivel rojo en el sur provincial 📹 Charlas Met 📍 Av Rivadavia y Kennedy pic.twitter.com/uTzW2Lgzua — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 17, 2025