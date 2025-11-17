Ráfagas de 150 km/h provocaron graves destrozos en Comodoro Rivadavia: fotos y videos

REDACCIÓN ELONCE
Comodoro Rivadavia vivió una jornada crítica por vientos que superaron los 150 km/h. Hubo voladuras de techos, caída de árboles, rutas cerradas y comercios afectados. Los reportes oficiales en plena emergencia climática.
Comodoro Rivadavia atravesó este lunes uno de los días más complicados del año debido al violento temporal de viento que golpeó toda la ciudad y zonas aledañas. Según los datos registrados a las 10 de la mañana, las ráfagas alcanzaron los 150 km/h, mientras que la velocidad constante del viento se mantuvo en torno a los 100 km/h, generando una multiplicidad de incidentes urbanos y estructurales.
Desde las primeras horas del día, Defensa Civil y cuadrillas municipales trabajaron frente a la caída de árboles, postes, cartelería arrancada y voladuras parciales o totales de techos. El tránsito urbano se vio afectado en distintos sectores, mientras que varias líneas de transporte redujeron recorridos.
Rutas cerradas y advertencia a la población
Debido a la intensidad del fenómeno meteorológico, se dispuso el cierre total de la Ruta Nacional Nº 3 en distintos tramos, además de los caminos alternativos Centenario y Roque González. Las autoridades insistieron en que se trata de un evento extremo bajo una alerta roja vigente para toda la zona sur chubutense.
El municipio recomendó a los vecinos permanecer en sus hogares, asegurar objetos sueltos, evitar circular y mantenerse atentos a la información oficial. La prioridad estuvo centrada en prevenir accidentes en la vía pública ante un temporal que superó ampliamente los registros habituales para la región.
Dos supermercados afectados por voladuras de techos
En medio del temporal, un grave incidente se produjo en el supermercado Chango Más, cuyo techo fue arrancado por las ráfagas que, según pudo saber ADNSUR, superaron los 150 km/h. El hecho ocurrió durante la mañana, cuando se escuchó un estruendo y las chapas comenzaron a desprenderse, cayendo sobre el estacionamiento del local.
@adnsur 🔴 ALERTA ROJA ⚠️ EL VIENTO VOLÓ EL TECHO DEL CHANGO MÁS 😱 Los empleados del supermercado permanecen dentro del establecimiento sin poder salir, debido a las fuertes ráfagas en #ComodoroRivadavia ♬ sonido original - ADNSUR
Personal del comercio activó el protocolo de emergencia y evacuó preventivamente el sector afectado. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque las imágenes del techo arrancado generaron preocupación entre testigos y vecinos.
De forma paralela, una parte del techo del supermercado La Anónima, ubicado en pleno centro de Comodoro, también se desprendió por efecto de los vientos. Las chapas cayeron sobre un vehículo estacionado, que por fortuna no tenía ocupantes en su interior.
Emergencia climática en toda la provincia
Ante la magnitud del temporal, el Gobierno del Chubut declaró la emergencia climática en todo el territorio provincial. Con ráfagas que superaron los 140 km/h en varias localidades, se dispusieron medidas de prevención en materia de educación, salud y seguridad.
El Ministerio de Educación suspendió todas las actividades escolares durante este lunes 17, mientras que hospitales y centros de salud activaron protocolos especiales para garantizar el funcionamiento en condiciones de contingencia.
Las autoridades provinciales pidieron extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y seguir únicamente los canales oficiales de comunicación hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.