 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad 23° edición

Se encendió el fuego que da inicio a la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale

Viale inauguró la 22° Fiesta Nacional del Asado con Cuero con su tradicional ceremonia de encendido del fuego. Autoridades locales, socios del club y vecinos celebraron el inicio de este evento que resalta la tradición gastronómica.

21 de Noviembre de 2025
Imagen del fuego encendido en Viale.
Imagen del fuego encendido en Viale. Foto: Captura de video.

Viale inauguró la 22° Fiesta Nacional del Asado con Cuero con su tradicional ceremonia de encendido del fuego. Autoridades locales, socios del club y vecinos celebraron el inicio de este evento que resalta la tradición gastronómica.

En la localidad de Viale se vivió una noche de celebración con la apertura oficial de la 23° edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. El evento comenzó con la tradicional ceremonia de apertura y encendido del fuego, un acto simbólico que dio inicio a días de festejos, gastronomía y cultura.

 

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales. Además, la concurrencia se completó con socios del club, familias, amigos de los asadores y numerosos vecinos de Viale, quienes se unieron para ser testigos de este emotivo acontecimiento.

 

Foto: Captura de video.
Foto: Captura de video.

 

La Fiesta, que se celebra desde hace 23 años, reafirma el orgullo de Viale como "Capital Nacional del Asado con Cuero", una distinción que se conmemora cada noviembre.

 

 

Cartelera artística

 

Para la edición 2025, la grilla de espectáculos incluye propuestas folclóricas y populares. Según lo informado por la organización, el cronograma previsto es el siguiente:

Viernes 21: Peña folklórica, ballet, grupos locales y Mario Pereyra.

Sábado 22: Presentaciones centrales de Lucas Sugo y Los Príncipes.

Domingo 23: Show de El Brujo Ezequiel y ceremonia de premiación de los asadores.

 

Además, habrá actividad permanente en escenarios alternativos, peñas espontáneas y espacios culturales dentro del predio.

 

Temas:

Fiesta Nacional del Asado con Cuero Viale
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso