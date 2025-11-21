Se encendió el fuego que da inicio a la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale

En la localidad de Viale se vivió una noche de celebración con la apertura oficial de la 23° edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. El evento comenzó con la tradicional ceremonia de apertura y encendido del fuego, un acto simbólico que dio inicio a días de festejos, gastronomía y cultura.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales. Además, la concurrencia se completó con socios del club, familias, amigos de los asadores y numerosos vecinos de Viale, quienes se unieron para ser testigos de este emotivo acontecimiento.

Foto: Captura de video.

La Fiesta, que se celebra desde hace 23 años, reafirma el orgullo de Viale como "Capital Nacional del Asado con Cuero", una distinción que se conmemora cada noviembre.

Cartelera artística

Para la edición 2025, la grilla de espectáculos incluye propuestas folclóricas y populares. Según lo informado por la organización, el cronograma previsto es el siguiente:

Viernes 21: Peña folklórica, ballet, grupos locales y Mario Pereyra.

Sábado 22: Presentaciones centrales de Lucas Sugo y Los Príncipes.

Domingo 23: Show de El Brujo Ezequiel y ceremonia de premiación de los asadores.

Además, habrá actividad permanente en escenarios alternativos, peñas espontáneas y espacios culturales dentro del predio.