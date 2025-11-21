Ke Personajes cerrará la 42° Fiesta Nacional del Lago en Federación

La 42° edición de la Fiesta Nacional del Lago, uno de los eventos más esperados de la temporada estival en Entre Ríos, se celebrará del 8 al 11 de enero de 2026 en la ciudad termal de Federación. Este evento, que ha crecido en popularidad en los últimos años, se ha consolidado como una cita obligada para los turistas y locales. La gran sorpresa de este año, y uno de los detalles más esperados, fue la confirmación de Ke Personajes como el encargado de ponerle el broche de oro al evento, el domingo 11 de enero.

El propio intendente de Federación, Ricardo Bravo, fue el encargado de dar la noticia a través de sus redes sociales, anunciando que Ke Personajes será el cierre de lujo de la fiesta.

Ke Personajes. Foto: Archivo.

“Les adelantamos uno de los grandes artistas que llegará a la 42° Fiesta Nacional del Lago. Ke Personajes estará el domingo 11 de enero para un cierre inolvidable. ¡Se viene una edición histórica!”, publicó Bravo, generando gran expectativa entre los habitantes de la ciudad y los turistas que ya se preparan para disfrutar de este gran evento.

Una fiesta que une música, cultura y recreación

La Fiesta Nacional del Lago es conocida por su combinación única de música, cultura y actividades recreativas. Durante los cuatro días de celebración, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de espectáculos musicales, propuestas culturales, y actividades náuticas y recreativas en torno al lago y las famosas termas de Federación. Este evento ha logrado consolidarse como un atractivo turístico importante para la región, ya que no solo atrae a miles de turistas, sino que también tiene un impacto económico positivo para la ciudad, beneficiando a comercios, alojamientos y restaurantes locales.

A lo largo de las ediciones anteriores, la Fiesta Nacional del Lago ha reunido a artistas de primer nivel y a miles de personas que disfrutan de la música, las actividades al aire libre y la belleza natural de la ciudad. Cada año, el evento crece en importancia, y la edición de 2026 no será la excepción, con la expectativa de superar tanto la afluencia de público como la calidad de la programación artística.

El cierre de la 42° Fiesta Nacional del Lago será, sin lugar a dudas, uno de los momentos más esperados del evento. Ke Personajes, una de las bandas más populares de la escena nacional, será el encargado de ponerle fin a esta fiesta que promete ser histórica. Con su estilo único y su música que fusiona géneros diversos, Ke Personajes ha logrado ganarse el cariño del público en todo el país, y su presentación en Federación promete ser un espectáculo que quedará en la memoria de todos los asistentes. (Con información de Diario Río Uruguay)