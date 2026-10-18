Santa Fe impulsa sanciones por crear y difundir imágenes falsas con inteligencia artificial

La Legislatura de Santa Fe comenzó a debatir un proyecto que busca actualizar el régimen contravencional de la provincia para sancionar nuevas formas de violencia digital, entre ellas la creación y difusión de imágenes íntimas falsas mediante inteligencia artificial (IA).

La iniciativa, presentada por la legisladora Celia Arena, propone incorporar nuevas conductas al Código de Faltas provincial y ampliar las herramientas para abordar situaciones en las que se utilizan tecnologías para manipular imágenes, audios o videos de personas sin su consentimiento.

El proyecto se suma a la discusión sobre los riesgos de los contenidos conocidos como deepfakes, que pueden reproducir de manera realista la apariencia o la voz de una persona en situaciones que nunca ocurrieron. La propuesta busca contemplar no solo el material de carácter sexual, sino también otras representaciones que puedan afectar la dignidad y la reputación de las víctimas.

Qué sanciones propone el proyecto sobre violencia digital

La iniciativa plantea modificar el artículo 84 bis e incorporar los artículos 84 septies, 84 octies y 84 novies a la Ley 10.703, que establece el Código de Faltas de Santa Fe.

Entre las conductas que busca sancionar se encuentra la difusión no consentida de imágenes íntimas, incluso cuando hayan sido creadas o modificadas mediante herramientas de inteligencia artificial. También contempla el uso de estas tecnologías para producir representaciones de personas reales en situaciones denigrantes o que afecten gravemente su dignidad y reputación, aunque no tengan contenido sexual.

Otro de los puntos incluidos es la creación y difusión de representaciones sexuales sintéticas con apariencia infantil indistinguible de la realidad. La propuesta también alcanza a quienes financien, ofrezcan o comercialicen ese material.

Además, el texto incorpora la posesión consciente de contenidos ilícitos de este tipo, incluso cuando se destinen al uso o la visualización personal.