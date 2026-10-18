 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Santa Fe impulsa sanciones por crear y difundir imágenes falsas con inteligencia artificial

Un proyecto presentado en la Legislatura busca incorporar sanciones para quienes generen o compartan imágenes, audios y videos manipulados con IA que vulneren la intimidad y la dignidad de las personas. La iniciativa también contempla talleres obligatorios sobre violencia digital.

18 de Octubre de 2026
Santa Fe busca sancionar nuevas formas de violencia digital
Santa Fe busca sancionar nuevas formas de violencia digital

Un proyecto presentado en la Legislatura busca incorporar sanciones para quienes generen o compartan imágenes, audios y videos manipulados con IA que vulneren la intimidad y la dignidad de las personas. La iniciativa también contempla talleres obligatorios sobre violencia digital.

La Legislatura de Santa Fe comenzó a debatir un proyecto que busca actualizar el régimen contravencional de la provincia para sancionar nuevas formas de violencia digital, entre ellas la creación y difusión de imágenes íntimas falsas mediante inteligencia artificial (IA).

 

La iniciativa, presentada por la legisladora Celia Arena, propone incorporar nuevas conductas al Código de Faltas provincial y ampliar las herramientas para abordar situaciones en las que se utilizan tecnologías para manipular imágenes, audios o videos de personas sin su consentimiento.

 

El proyecto se suma a la discusión sobre los riesgos de los contenidos conocidos como deepfakes, que pueden reproducir de manera realista la apariencia o la voz de una persona en situaciones que nunca ocurrieron. La propuesta busca contemplar no solo el material de carácter sexual, sino también otras representaciones que puedan afectar la dignidad y la reputación de las víctimas.

Qué sanciones propone el proyecto sobre violencia digital

 

La iniciativa plantea modificar el artículo 84 bis e incorporar los artículos 84 septies, 84 octies y 84 novies a la Ley 10.703, que establece el Código de Faltas de Santa Fe.

 

Entre las conductas que busca sancionar se encuentra la difusión no consentida de imágenes íntimas, incluso cuando hayan sido creadas o modificadas mediante herramientas de inteligencia artificial. También contempla el uso de estas tecnologías para producir representaciones de personas reales en situaciones denigrantes o que afecten gravemente su dignidad y reputación, aunque no tengan contenido sexual.

 

Otro de los puntos incluidos es la creación y difusión de representaciones sexuales sintéticas con apariencia infantil indistinguible de la realidad. La propuesta también alcanza a quienes financien, ofrezcan o comercialicen ese material.

 

Además, el texto incorpora la posesión consciente de contenidos ilícitos de este tipo, incluso cuando se destinen al uso o la visualización personal.

Temas:

Santa Fe Legislatura Inteligencia Artificial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso