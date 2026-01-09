Roxana Villagra destacó el crecimiento del deporte adaptado en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La Provincia avanza en la inclusión de deportistas con discapacidad, destacando talentos y buscando apoyo empresarial para mejorar el acceso a los equipos necesarios. Roxana Villagra, Directora de Deporte Adaptado, dialogó con Elonce sobre los avances y los logros de los jóvenes.
En diálogo con Elonce, Villagra expresó su entusiasmo por los logros alcanzados, señalando que gracias al trabajo conjunto con los municipios y el apoyo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), se han abierto nuevas oportunidades para los deportistas locales. "Estamos muy contentos de ver cómo nuestros chicos progresan, y especialmente, que algunos de ellos ya estén siendo convocados para representar a Argentina. Sobre todo después de la detección de talentos en los Juegos Evita del año pasado", afirmó.
En este sentido, compartió que en noviembre pasado, atletas como Malena Tejeda, de Concepción del Uruguay, fueron convocados a la concentración para la Selección Nacional de Atletismo para personas con discapacidad visual. "Este es un gran paso para nuestra provincia, ya que demuestra que los chicos están siendo reconocidos en el ámbito nacional", destacó. Además, la provincia sigue sumando más nombres a la lista de convocados, como Brisa Roldán, también de Concepción del Uruguay, quien fue invitada a entrenar con el equipo de fútbol para ciegos, "Las Murciélagas", en Córdoba. Otros de los jóvenes promesas son Estefanía y Amparito de Gualeguaychú, Erick de C. del Uruguay y Tobías de Paraná.
La importancia del apoyo empresarial
El apoyo de empresas y la implementación de programas de becas son pilares fundamentales para el crecimiento del deporte adaptado en Entre Ríos. Según Villagra, actualmente se cuentan con un programa de becas para los deportistas paralímpicos, que ha dado frutos notables: "Nuestra provincia fue la segunda con más convocados a los Juegos Paralímpicos en París, algo que no es menor", remarcó la funcionaria.
También subrayó que el compromiso de las empresas es crucial, especialmente en la adquisición de equipos costosos como sillas de ruedas deportivas o bicicletas tándem, fundamentales para la práctica de ciertos deportes. "La Ley de Mecenazgo Deportivo va a permitir que las empresas puedan donar una parte de su ingreso bruto para la compra de estos elementos, ayudando a que nuestros deportistas puedan competir en igualdad de condiciones", destacó.
Cómo contactarse
Finalmente, hizo un llamado a todos aquellos que deseen sumarse al deporte adaptado, ya sea a través de la práctica o mediante el apoyo institucional o empresarial: "Estamos disponibles para recibir solicitudes de los deportistas, sus familiares, o incluso empresas interesadas en colaborar con nuestros atletas", explicó. La dirección de Deporte Adaptado se encuentra en calle Urquiza 1078, en Paraná, y está abierta de lunes a viernes de 7 a 13.