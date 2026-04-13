Robo "multimillonario" en joyería de Córdoba: hicieron un boquete y se llevaron una caja fuerte con oro

REDACCIÓN ELONCE
Un impactante robo sacudió al centro de la ciudad de Córdoba: delincuentes ingresaron a una joyería mediante un boquete y se llevaron una caja fuerte con oro.
Un impactante robo conmociona al barrio Centro de la ciudad de Córdoba, donde delincuentes sustrajeron una caja fuerte con oro de una joyería tras realizar un boquete en una pared del edificio. El hecho habría ocurrido entre la tarde del sábado y la madrugada del lunes, y es investigado por la Justicia provincial, sin detenidos hasta el momento.
Según la denuncia, un grupo aún no identificado rompió una pared externa del local para ingresar desde un galpón contiguo, cuya cerradura también habría sido violentada. Una vez dentro, los delincuentes arrastraron una caja fuerte completa con todo su contenido, en un golpe que los investigadores consideran planificado y de complejidad.
En el comercio, ubicado a metros de los Tribunales de Familia, el lunes por la mañana el personal encontró el interior completamente revuelto. “No estaba la caja fuerte. Llamamos a la Policía para informar el robo de manera inmediata”, confirmó a LaVozdelInterior Cristian Ariza, titular del local.
Un botín millonario y un golpe planificado
El propio comerciante detalló la magnitud del hecho: “Ese oro representa los ahorros de toda mi vida. Teníamos un peso y compramos oro. No puede haber sido arrastrado ni por una, ni por dos, ni por cinco. 10 personas podrían haber sacado la caja fuerte”, expresó Ariza, quien incluso analiza vender su auto para poder sostener la actividad.
Los investigadores creen que los autores habrían trabajado durante horas, posiblemente desde el sábado por la tarde, cuando aún había actividad en el playón de estacionamiento lindero. Todo indica que el objetivo era claro: la caja fuerte, que fue finalmente extraída tras romper paredes y forzar accesos internos.
Hipótesis de robo por encargo
Las primeras líneas de investigación apuntan a una banda organizada con información precisa del lugar. “Tenían datos precisos para saber por dónde ingresar, dónde debían estacionar un vehículo, en qué sitio estaba ubicada la caja de seguridad y qué herramientas iban a requerir para extraer el compartimento blindado”, sostienen fuentes judiciales.
En ese marco, se analiza la hipótesis de un posible “robo por encargo”, modalidad en la que se filtra información interna para concretar el golpe. Sin embargo, desde el entorno del comercio descartan vínculos internos: “Trabajo con mi familia, así que no tengo empleados”, afirmaron.
Además, los dueños remarcaron un antecedente preocupante: “Hace un año nos hicieron un boquete en la misma pared, pero saltó la alarma y no pudieron llevarse nada”, recordó Ariza, lo que refuerza la sospecha de un seguimiento previo.
Sin testigos y con alarma desactivada
Uno de los puntos más llamativos del caso es la ausencia de testigos directos y de registros inmediatos del hecho. Los investigadores sostienen que el movimiento fue sigiloso y cuidadosamente ejecutado, a pesar del ruido que habría implicado romper una pared y manipular una caja fuerte de gran peso.
También se investiga por qué no se activó la alarma del local, lo que abre la posibilidad de que haya sido saboteada. “Por ahora no hay imágenes que muestren los rastros del hecho”, indicaron los comisionados, aunque confían en cámaras cercanas para reconstruir la secuencia.