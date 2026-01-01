Se restableció el suministro eléctrico tras falla en estación transformadora de Gualeguaychú

El suministro eléctrico fue restablecido en Gualeguaychú y zonas aledañas luego de la falla registrada en la Estación Transformadora Gualeguaychú, ocurrida al finalizar la tarde del miércoles 31 de diciembre. El inconveniente afectó a dos distribuidores pertenecientes a la Cooperativa Eléctrica local, según informó oficialmente la empresa Enersa.

Desde la distribuidora provincial indicaron que los equipos técnicos trabajaron sobre el sistema para recomponer su funcionamiento y permitir la recuperación del servicio para los usuarios alcanzados por la interrupción. Las tareas se desarrollaron durante la tarde y primeras horas de la noche, hasta lograr la normalización del suministro.

En un comunicado, Enersa señaló que “las tareas desarrolladas por los equipos técnicos permitieron recomponer el funcionamiento del sistema y recuperar la prestación del servicio para los usuarios alcanzados por la interrupción”. Además, se indicó que tanto la empresa como la Cooperativa continuaban con el seguimiento del sistema eléctrico.

Seguimiento del sistema

Desde la compañía remarcaron que el monitoreo del servicio se mantenía activo con el objetivo de garantizar la estabilidad del suministro, especialmente en un contexto de alta demanda energética. En ese marco, agradecieron “la comprensión de la comunidad durante el desarrollo de los trabajos”.

Estación Transformadora Gualeguaychú

Asimismo, se recordó que ante cualquier consulta se encontraba disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI), a través de la línea gratuita 0800-777-0080, operativa durante las 24 horas, además de los canales oficiales en redes sociales.

Ola de calor y alta demanda

El inconveniente en el sistema eléctrico se produjo en una jornada marcada por temperaturas extremas. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 16 horas del miércoles Gualeguaychú registró una temperatura de 38,4ºC, lo que la ubicó como la ciudad más calurosa de Entre Ríos.

Ese registro se dio en el marco de una intensa ola de calor que afectó al centro y norte del país, con temperaturas elevadas en numerosas localidades. Según el ranking nacional elaborado por el SMN, la ciudad ocupó el quinto lugar a nivel país, en una lista encabezada por José María Ezeiza, que alcanzó los 38,6 grados.

Las autoridades continuaban evaluando el comportamiento del sistema eléctrico ante el sostenimiento de altas temperaturas y la consecuente exigencia sobre la red de distribución.