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Renuevan alertas por lluvias y tormentas fuertes para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional renovó alertas por tormentas fuertes para Entre Ríos. Advirtieron sobre abundante lluvia, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

7 de Mayo de 2026
Alerta por tormentas en Entre Ríos
Alerta por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional renovó alertas por tormentas fuertes para Entre Ríos. Advirtieron sobre abundante lluvia, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves las alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes para la provincia de Entre Ríos. Advirtieron sobre abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

 

Según el organismo nacional, los departamentos Gualeguay y Victoria permanecen bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. En esas zonas se previeron precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque los valores podrían ser superados de manera localizada.

 

Además, el SMN indicó que en dichas áreas podrían registrarse ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Alerta naranja para gran parte de la provincia

En tanto, el alerta naranja vigente alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

 

Para esas zonas, el organismo pronosticó tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

 

Asimismo, estimaron valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores puntuales.

 

Recomendaciones ante el alerta

Frente a estas condiciones meteorológicas, recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y no circular por calles anegadas o zonas inundables.

 

También sugirieron mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y Defensa Civil.

Temas:

alerta meteorológico tormentas Entre Ríos SMN lluvias Granizo
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