Renuevan alertas por lluvias y tormentas fuertes para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves las alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes para la provincia de Entre Ríos. Advirtieron sobre abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Según el organismo nacional, los departamentos Gualeguay y Victoria permanecen bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. En esas zonas se previeron precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque los valores podrían ser superados de manera localizada.

Además, el SMN indicó que en dichas áreas podrían registrarse ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Alerta naranja para gran parte de la provincia

En tanto, el alerta naranja vigente alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

Para esas zonas, el organismo pronosticó tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, estimaron valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores puntuales.

Recomendaciones ante el alerta

Frente a estas condiciones meteorológicas, recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y no circular por calles anegadas o zonas inundables.

También sugirieron mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y Defensa Civil.