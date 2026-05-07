Llueve en Paraná mientas rige un alerta naranja para toda la provincia

Entre Ríos se mantiene bajo alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Según el informe del Servicio Meteorológico nacional, las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

El fenómeno se enmarca en un proceso de ciclogénesis que impacta en gran parte del país. Este escenario afectará a toda la provincia sin distinción, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos o complicaciones en la vía pública. La inestabilidad será generalizada y podría generar complicaciones en la circulación, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

En la ciudad de Paraná, las lluvias comenzaron pasadas las 4 de la madrugada.

Con el paso de las horas, el alerta pasará de naranja a amarillo, y para la mañana de esta jornada se esperan tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.