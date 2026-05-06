El SMN renovó la alerta naranja por tormentas para Entre Ríos: las zonas afectadas y cuándo llegarían

La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos volvió a encender las alarmas este miércoles luego de que el Servicio Meteorológico Nacional confirmara la continuidad de condiciones climáticas adversas para este jueves. El fenómeno se enmarca en un proceso de ciclogénesis que impacta en gran parte del país y que podría provocar lluvias intensas, ráfagas fuertes y caída de granizo en distintos puntos del territorio entrerriano.

De acuerdo al informe oficial, las primeras horas del jueves estarán bajo alerta amarilla, con tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte. En este periodo inicial se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que estos valores sean superados de forma puntual. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Este escenario afectará a toda la provincia sin distinción, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos o complicaciones en la vía pública. La inestabilidad será generalizada y podría generar complicaciones en la circulación, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Foto: Así avanzará el frente de tormentas en Entre Ríos y el resto del país.

El período más crítico llegará al mediodía

Sin embargo, el momento de mayor intensidad llegará hacia el mediodía, cuando la alerta naranja por tormentas en Entre Ríos entre en vigencia en todo el territorio. Según detalló el organismo, durante este tramo las tormentas podrían adquirir características localmente severas, incrementando significativamente el riesgo meteorológico.

En esta etapa se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, con acumulados estimados entre 60 y 90 milímetros, aunque también podrían superarse de manera localizada. A esto se suman ráfagas de viento que podrían alcanzar o incluso superar los 90 kilómetros por hora, junto con la probabilidad de caída de granizo y una intensa actividad eléctrica.