Alerta naranja para este jueves para Entre Ríos: se esperan lluvias y tormentas intensas

El proceso de ciclogénesis en la Argentina se hace sentir con la permanencia de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera al oeste del país, y el retroceso hacia el sur, en niveles bajos, de un frente cálido con humedad e inestabilidad sobre el Litoral.

Estos son los primeros indicios de un proceso atmosférico que será relativamente largo, abarcando varios días de esta semana con diversos fenómenos que caracterizarán las distintas fases de esta ciclogénesis, desde la etapa actual temprana hasta su madurez total hacia el fin de semana.

En el caso de la provincia de Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional, emitió un alerta amarilla y naranja por tormenta para este jueves.

De acuerdo al informe oficial, el alerta amarillo tiene vigencia para la madrugada, cuando el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Naranja: mañana del jueves

En tanto que el alerta naranja se emitió para la mañana del jueves. Según el SMN, se registrarán tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Sobre los valores de precipitación, se espera un acumulado entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Mejoras hacia el fin de semana y descenso térmico

A partir del viernes, la ciclogénesis comenzará a perder intensidad de forma gradual, dando paso a una mejora progresiva de las condiciones del tiempo en Entre Ríos. Sin embargo, la inestabilidad no desaparecerá de inmediato y podrían persistir lluvias aisladas durante gran parte de la jornada.

El cambio más notorio se dará hacia el sábado, con el ingreso de aire más frío que provocará un descenso marcado de las temperaturas en toda la región. Este cambio consolidará un ambiente más estable, pero significativamente más fresco en comparación con los días previos, publicó Meteored.

Para el domingo, se espera un panorama más tranquilo desde el punto de vista meteorológico, aunque con temperaturas por debajo de los valores habituales para la época.

El pronóstico para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa jornadas inestables con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas, además de ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 59 kilómetros por hora.

Para este miércoles se espera una temperatura máxima de 27 grados, mientras que el jueves descenderá hasta los 22 grados debido al ingreso de aire más fresco. En tanto, desde el viernes mejorarán las condiciones meteorológicas y se prevén días mayormente soleados y sin precipitaciones durante el fin de semana, con mínimas cercanas a los 6 grados y máximas de hasta 20 grados.