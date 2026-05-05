Ciclogénesis en Entre Ríos: prevén 72 horas de "tormentas severas, granizo y vientos fuertes"

La ciclogénesis en Entre Ríos marcará un escenario meteorológico de alto impacto durante al menos 72 horas, con tormentas severas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. El fenómeno comenzará a desarrollarse desde el miércoles y se intensificará hacia el jueves, cuando se prevén las condiciones más adversas en toda la provincia.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para el jueves rige una alerta naranja que abarca la totalidad del territorio entrerriano. Este nivel de advertencia implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, con capacidad de generar interrupciones en la vida cotidiana y daños materiales.

En ese contexto, se anticipa que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Jueves crítico: lluvias intensas y riesgo de anegamientos

El punto más crítico de la ciclogénesis en Entre Ríos se concentrará entre la madrugada y la noche del jueves. Durante ese período, se esperan acumulados de precipitación que oscilarán entre los 30 y 60 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera localizada.

Foto: Elonce.

Uno de los principales factores de riesgo es el estado previo de los suelos. Tras varias semanas con lluvias recurrentes en la región, la saturación hídrica incrementa notablemente la posibilidad de anegamientos temporarios, desbordes de cursos de agua y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Las ráfagas intensas también podrían generar inconvenientes adicionales, como caída de ramas, postes o interrupciones en el suministro eléctrico. A esto se suma la probabilidad de granizo, un fenómeno que puede afectar tanto a viviendas como a la producción agropecuaria.

Mejoras hacia el fin de semana y marcado descenso térmico

A partir del viernes, la ciclogénesis comenzará a perder intensidad de forma gradual, dando paso a una mejora progresiva de las condiciones del tiempo en Entre Ríos. Sin embargo, la inestabilidad no desaparecerá de inmediato y podrían persistir lluvias aisladas durante gran parte de la jornada.

Foto: Elonce.

El cambio más notorio se dará hacia el sábado, con el ingreso de aire más frío que provocará un descenso marcado de las temperaturas en toda la región. Este cambio consolidará un ambiente más estable, pero significativamente más fresco en comparación con los días previos, publicó Meteored.

Para el domingo, se espera un panorama más tranquilo desde el punto de vista meteorológico, aunque con temperaturas por debajo de los valores habituales para la época. Así, la ciclogénesis no solo dejará su impacto en forma de tormentas severas, sino también en un giro hacia condiciones más frías, reforzando un otoño que se presenta intenso en Entre Ríos.