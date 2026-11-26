Tras permanecer más de dos semanas detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), los acróbatas argentinos Agustín Baccega y Gustavo Romanello obtuvieron la libertad bajo fianza y abandonaron los centros de detención, según confirmaron familiares y allegados al matrimonio.

Baccega, de 42 años, y Romanello, de 34, residen en Estados Unidos desde 2020 y fueron arrestados el pasado 7 de noviembre, cuando viajaban desde Orlando hacia Phoenix para asistir al funeral de un amigo.

Tras el procedimiento, ambos fueron trasladados a diferentes establecimientos de detención. Sin embargo, en las últimas horas recibieron resoluciones favorables de la Justicia estadounidense durante sus respectivas audiencias.

El reencuentro

Después de casi tres semanas de angustia e incertidumbre, Agustín Baccega y Gustavo Romanello finalmente fueron liberados y protagonizaron un emotivo reencuentro.

Durante varios segundos, los argentinos permanecieron juntos, en una escena que puso en evidencia la emoción acumulada después de 18 días separados.

La liberación de ambos se concretó este miércoles, aunque no ocurrió al mismo tiempo. Primero salió Gustavo y, horas más tarde, Agustín pudo abandonar el centro de detención.

El emotivo abrazo de los cordobeses tras recuperar la libertad en Estados Unidos Después de 18 días detenidos por ICE, Gustavo Romanello y Agustín Baccega volvieron a encontrarse este miércoles. Ambos recuperaron la libertad bajo fianza tras permanecer alojados en distintos centros de detención de Arizona. Los acróbatas viven en Orlando y cuentan con permisos de trabajo vigentes hasta 2029. Habían sido arrestados el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, cuando viajaron para asistir al funeral de un amigo. Más info: https://t.co/fwWT9LmvDE — eldoce (@eldoceoficial) November 26, 2026

Los dos habían conseguido el beneficio de la libertad bajo fianza, luego de atravesar las respectivas audiencias judiciales. Así, después de más de dos semanas de gestiones y preocupación por parte de sus familiares y amigos, pudieron reencontrarse.

“Lloro todos los días”

En declaraciones a Telemundo, Baccega relató las dificultades emocionales que atraviesa desde su arresto y describió cómo transcurrieron sus días dentro del establecimiento penitenciario.

“Lloro todos los días. Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”, expresó el acróbata argentino.

Asimismo, explicó que algunas mañanas se despierta desanimado y rompe en llanto, aunque encuentra contención en su compañero de celda y en otros detenidos que también permanecen separados de sus familiares. “Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional”, relató. “Por ahí te dan un abrazo”, agregó.

Por qué los detuvieron

Los dos artistas e instructores, que trabajaron en diferentes espectáculos en Florida, fueron detenidos por agentes del ICE el 7 de noviembre en Phoenix.

Según informaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a Telemundo, ambos ingresaron legalmente al país en 2020, pero permanecieron en territorio estadounidense después del vencimiento de sus períodos de estancia autorizada.

Al recordar el procedimiento, Baccega explicó que tres agentes vestidos de civil, identificados con placas del ICE, lo interceptaron y le exhibieron un documento con su nombre. Luego preguntaron por Romanello y procedieron a detenerlos. “No opusimos resistencia”, afirmó.

Respecto del trato que recibieron durante el arresto, el argentino aseguró: “No nos maltrataron para nada, pero es una situación bastante estresante”.

Baccega también indicó que informaron a los agentes que contaban con permisos de trabajo y solicitudes de asilo. Sus familiares aseguraron que las autorizaciones laborales tienen vigencia hasta 2029.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el período de estancia autorizada de Baccega venció el 7 de marzo de 2021, mientras que el de Romanello finalizó el 28 de abril de ese mismo año. “Una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no confieren estatus legal en Estados Unidos”, afirmó la agencia estadounidense.