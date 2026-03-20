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Sociedad Nueva oportunidad para ganar

Quini 6: el pozo millonario que se sorteará del domingo

Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en las jugadas principales del sorteo de Quini 6, aunque 89 ganadores se repartieron el premio del Siempre Sale. De cuánto será el próximo sorteo.

20 de Marzo de 2026
Quini 6: el pozo millonario que se sorteará del domingo.
Quini 6: el pozo millonario que se sorteará del domingo. Foto: (LdSF).

Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos en las jugadas principales del sorteo de Quini 6, aunque 89 ganadores se repartieron el premio del Siempre Sale. De cuánto será el próximo sorteo.

En la edición anterior del Quini, sorteo Nº 3357 del 18 de marzo, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

El próximo sorteo del Quini 6, el 3358, se realizará el domingo que viene, 22 de marzo de 2026, siempre en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El próximo pozo será de $5.250.000.000.

La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.

 

Sorteo del Quini 6 del miércoles 18 de marzo

 

Tradicional: 08 12 40 18 37 42 (Vacante)

La Segunda: 38 42 40 26 25 22 (Vacante)

Revancha: 41 13 42 14 29 12 (Vacante)

Siempre Sale: 13 28 35 23 17 11 (89 ganadores c/5 aciertos: $3.323876,87)

 

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

 

-La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

-Los sorteos son los miércoles y domingos.

 

Quini 6: reseña

 

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de Argentina, organizado por la Lotería de Santa Fe desde 1988. Se trata de un juego de modalidad poceada, en el que los apostadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45, con el objetivo de acertar todos los números sorteados.

El sorteo se realiza dos veces por semana, generalmente los miércoles y domingos por la noche, y cuenta con distintas modalidades de juego: Tradicional, Segunda del Quini, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra. Cada una ofrece diferentes premios y condiciones, lo que incrementa las chances de ganar y el atractivo del juego.

El pozo acumulado puede alcanzar cifras millonarias, ya que si no hay ganadores en una categoría, el dinero se acumula para el siguiente sorteo. Esto genera gran expectativa entre los jugadores, especialmente en sorteos con premios récord.

 

Una de las características distintivas del Quini 6 es su modalidad “Siempre Sale”, en la que, si no hay ganadores con seis aciertos, el premio se reparte entre quienes hayan acertado cinco números, asegurando que siempre haya ganadores.

 

Además de ser un juego de azar, parte de lo recaudado se destina a programas sociales, educativos y de salud en distintas provincias, lo que le otorga también un rol solidario dentro del sistema de loterías del país.

Temas:

Quini 6 Santa Fe Siempre Sale Tradicional millones
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