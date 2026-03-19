Apareció el ganador de los $780 millones del Quini 6 en Buenos Aires

El afortunado ganador del premio de $780 millones del Quini 6 es un trabajador de viña y vecino de 9 de Julio, según confirmó Javier Domínguez, dueño de la agencia donde se hizo la jugada.
El pasado 12 de marzo, la noticia de un ganador millonario del Quini 6, quien se alzó con un premio de $780 millones, sorprendió a los argentinos. Sin embargo, hasta el momento se había mantenido el misterio sobre su identidad. Tras varios días de especulaciones, se confirmó que el afortunado ganador es un trabajador de viña y vecino de 9 de Julio, una localidad sanjuanina. La información fue brindada por Javier Domínguez, dueño de la agencia de lotería donde se realizó la jugada exitosa.
Domínguez reveló a DIARIO DE CUYO que el nuevo multimillonario no se presentó en su agencia para reclamar el premio, sino que lo hizo directamente en la Caja de Acción Social (CAS). Según el agenciero, la suma final, tras los descuentos correspondientes, alcanzaría aproximadamente $600 millones, una cifra que cambia la vida de cualquier persona. "La agencia tiene más de 30 años con una clientela fija, mayormente trabajadores de la uva o jubilados. Era lógico suponer que el ganador fuera un jornalero, y efectivamente, así fue", señaló Domínguez.
Un hombre humilde con una gran historia
El ganador, quien permanece en el anonimato por cuestiones de seguridad, es un hombre de condición humilde, con hijos, que trabaja en las viñas de la región de 9 de Julio. Según las declaraciones de Javier Domínguez, es un trabajador conocido en la zona, por lo que la suposición de que podría haber sido él el ganador no sorprendió demasiado a quienes lo conocen.
El dueño de la agencia también destacó que la jugada fue realizada en una zona con poca gente de paso, lo que hace aún más probable que el apostador fuera un habitante local. "Es muy raro que personas ajenas a la localidad apuesten aquí, por lo que no fue una sorpresa que fuera alguien de la zona", explicó Domínguez, quien también se mostró emocionado por la suerte del ganador. De hecho, él mismo aprovechó parte del premio para ampliar su negocio, abriendo un nuevo local gracias a la parte que le correspondió del premio.
Un cambio de vida para el trabajador de viña
El trabajador de viña, cuyo nombre sigue siendo desconocido por cuestiones de seguridad, vive con su familia en 9 de Julio, donde la vida tranquila del campo se mezcla con el agobio de un trabajo que, aunque valorado, no siempre es remunerado de manera justa. Sin embargo, con el premio recibido del Quini 6, la situación financiera de este hombre cambiará radicalmente. A pesar de ser una persona reservada, su historia ha emocionado a muchos que conocen su contexto y su lucha diaria por salir adelante, publicó Diario de Cuyo.
"Es comprensible que no se haya presentado en la agencia. La seguridad de las personas es lo primero, y en situaciones como esta, lo ideal es que el ganador mantenga su anonimato para evitar riesgos", comentó Domínguez, quien subrayó que en su agencia se toman todas las precauciones necesarias para proteger la privacidad de los jugadores, especialmente cuando se trata de premios millonarios.