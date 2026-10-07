Quini 6: 31 apostadores ganaron más de $11 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.650 millones de pesos.
En las tres principales jugadas del Quini 6 no hubo ganadores. En el Siempre Sale hubo 31 con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.650 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 38-14-36-03-10-12. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.854.657.756.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-24-12-13-05-35. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $4.932.562.597.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-39-40-06-07-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $2.572.821.792.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 04-32-19-42-07-34. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.920.273,55. Uno es de Entre Ríos. El resto se repartió en Buenos Aires (9), Santa Fe (9), Capital Federal (3), Córdoba (3), Salta (2), Mendoza (2), Santiago del Estero (1) y Corrientes (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1549 ganadores y cada uno percibirá $129.115,56.