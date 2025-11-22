Profundo adiós a la niña asesinada en Tucumán: "Su sonrisa se apagó"

La muerte de Zoe Robledo, la niña asesinada en Tucumán, generó un profundo impacto entre familiares, vecinos y allegados. La pequeña de 7 años fue alcanzada por un disparo mientras jugaba en el patio de su casa, en el barrio San Cayetano, durante la tarde del jueves. El ataque ocurrió alrededor de las 16:30, cuando cuatro jóvenes armados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego sin mediar palabra.

Según la investigación, dos de los agresores llegaron en moto y otros dos a pie. En medio del tiroteo, uno de ellos habría filmado la secuencia con su celular, lo que reforzó la hipótesis de que se trató de un mensaje intimidatorio dirigido a la familia. Zoe fue alcanzada por un proyectil en la frente y trasladada de urgencia al CAP de San Cayetano, desde donde fue derivada al Hospital de Niños, donde finalmente murió.

La noticia se difundió rápidamente y desató una ola de indignación. En redes sociales, su tía Camila Gómez publicó un video en homenaje a la nena, acompañado de un mensaje cargado de dolor: “Hoy el cielo recibió un angelito de 7 años. Su sonrisa se apagó, pero su luz brillará por siempre”.

La denuncia que anticipó el ataque

La madre de la víctima, Claudia, aseguró en declaraciones televisivas que el ataque estaría vinculado a una denuncia previa contra el clan Juárez, señalado por vecinos por hechos de robo de motos. Según relató, días antes había intentado radicar una denuncia, pero no obtuvo respuesta: “Me dijeron que tenía que llevar un testigo. Les pedí que fueran a ver la pared marcada por los disparos, pero no hicieron nada”.

Foto: Archivo.

La mujer sostuvo que el tiroteo fue una represalia directa por los datos aportados por familiares de Zoe respecto al robo de una moto en el barrio. “Ellos ya tenían problemas con mis cuñados. Sabíamos que el que mató a mi hija había disparado a un hombre antes. De milagro no lo mató”, afirmó.

Para Claudia, el ataque fue deliberado y premeditado. “Fue a propósito, mientras mi hija jugaba con otros chicos. Dispararon sin importar que había niños”, lamentó.

Reacción vecinal y detenciones

Tras conocerse el crimen, en el barrio se registraron incidentes. Al menos tres viviendas vinculadas a la familia Juárez fueron incendiadas por vecinos que denunciaron vivir bajo amenazas y hechos de violencia desde hace tiempo. El clima de tensión se mantuvo durante toda la noche, en medio de un fuerte operativo policial.

Uno de los detenidos. Foto: Archivo Elonce.

Por el asesinato de la niña, hay cuatro personas detenidas: dos menores de 15 y 16 años, y dos jóvenes de 18 y 19. Entre ellos se encuentra Alejandro Francisco Juárez, alias “Chueco”, identificado por los investigadores como el presunto autor material de los disparos. (Con información de TN)