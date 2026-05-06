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Sociedad Avanza una causa judicial en Buenos Aires

Procesaron a la mujer que simuló embarazo de trillizos y denunció un falso secuestro

La Justicia de Quilmes procesó a una mujer por falsa denuncia tras comprobar que nunca estuvo embarazada y que se ocultó por voluntad propia. El caso había ocurrido en 2024.

6 de Mayo de 2026
La mujer que fingió un embarazo y secuestro
La mujer que fingió un embarazo y secuestro

La Justicia de Quilmes procesó a una mujer por falsa denuncia tras comprobar que nunca estuvo embarazada y que se ocultó por voluntad propia. El caso había ocurrido en 2024.

Procesaron por falsa denuncia a Yésica Cuevas, una mujer de Berazategui, Buenos Aires, que en 2024 aseguró estar embarazada de trillizos, desapareció durante varios días y denunció haber sido secuestrada y golpeada. La investigación determinó posteriormente que nunca cursó un embarazo y que se ocultó por decisión propia.

 

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº2 del Departamento Judicial de Quilmes, que logró localizar nuevamente a la mujer para avanzar con el expediente judicial. Según consignaron medios bonaerenses, la acusación se sustentó en que Cuevas realizó “acusaciones infundadas” contra quien era su pareja en ese momento.

 

Cuevas había permanecido desaparecida desde fines de enero hasta el 9 de febrero de 2024. Luego de ser encontrada, volvió a ausentarse y durante meses se desconoció nuevamente su paradero.

Las pericias descartaron el embarazo

Durante la investigación, los peritos concluyeron que Yésica Cuevas nunca estuvo embarazada, pese a que sostuvo esa versión ante familiares, allegados y medios de comunicación.

 

Además, las actuaciones judiciales pusieron bajo análisis las denuncias por “violencia de género” que había realizado contra su expareja, Eduardo Javier B., a quien responsabilizaba por la supuesta pérdida de los bebés.

 

Los investigadores también establecieron que la mujer permaneció oculta voluntariamente durante los días en que afirmaba haber estado secuestrada. Cuando fue hallada, se encontraba a pocas cuadras de su domicilio y, según trascendió, estaba “visiblemente enojada”.

 

Se negó a declarar ante la fiscalía

Tras ser localizada nuevamente en abril de este año, Cuevas fue notificada sobre su situación judicial y se presentó de manera voluntaria este lunes ante la sede judicial. Sin embargo, decidió no declarar. Pese al avance de la causa, continuará en libertad.

 

La fiscalía encabezada por Cristian Granados avanzó con el pedido de elevación a juicio oral y el expediente quedó caratulado como falsa denuncia.

El caso había generado fuerte repercusión pública a comienzos de 2024, cuando la familia denunció la desaparición de la mujer horas antes de una supuesta cesárea programada en el Hospital Evita de Berazategui.

La desaparición que conmocionó a Berazategui

Según se había informado en aquel momento, Cuevas salió hacia una farmacia y nunca regresó. A partir de allí, la Policía inició un operativo de búsqueda mientras crecía la preocupación de familiares y vecinos.

 

La situación tomó mayor dimensión cuando desde el hospital indicaron que no existían registros médicos ni de embarazo ni de una cesárea programada. Posteriormente, también trascendió que la mujer habría intentado conseguir un certificado médico falso de embarazo.

 

Casi dos semanas después de la desaparición, la Policía la encontró en la vivienda de una expareja, ubicada a pocas cuadras de su casa.

 

En distintas entrevistas televisivas, Cuevas insistió con la versión de un secuestro y afirmó: "Me durmió y después me dijo que se habían muerto", en referencia a las supuestas bebés. Sin embargo, las pericias ginecológicas confirmaron que no existían rastros físicos de un embarazo reciente ni de un parto.

Temas:

falsa denuncia embarazo falso Berazategui Yésica Cuevas juicio oral falso secuestro trillizos
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