Preocupa el impacto de las apuestas online: “Los chicos están siendo poco escuchados por los adultos”

REDACCIÓN ELONCE
La creciente participación de adolescentes en apuestas online genera alarma en docentes y profesionales, que buscan estrategias de prevención y acompañamiento. El especialista Dardo Iturbide dialogó con Elonce sobre esta “problemática social compleja”.
Una reciente investigación a nivel nacional puso de manifiesto el creciente impacto de las apuestas online en jóvenes. "Revisada por La Cruz Roja, el relevamiento fue entre chicos de 13 a 17 años”, explicó a Elonce Dardo Iturbide, integrante del equipo técnico de Políticas Transversales y Temáticas de Apuestas Online.
Según el estudio, aproximadamente un 60% de adolescentes de Entre Ríos y en el país ya participan de estas apuestas mediante celulares y billeteras virtuales, y muchos conocen a alguien que también lo hace. “Los docentes advierten esta problemática. Algunos le llaman jugar. Problematizamos porque el juego pasa por otro lado”, agregó.
Los especialistas alertan que el fenómeno no solo implica dinero y posibles deudas, sino también un acceso cada vez más fácil a plataformas ilegales y la influencia de los “influencers”, que muestran únicamente las ganancias.
Docentes y adultos como actores clave en la prevención
La escuela se perfila como un espacio central para la prevención. “Los profesores no vamos a cambiar la realidad, pero sí habilitar la escuchar y generar instancias de formación. Los chicos están siendo poco escuchados por el mundo adulto”, señaló.
La situación es una problemática compleja que afecta “la salud, la integridad física, los vínculos” y genera una demanda hacia padres, tíos y docentes para intervenir. “Como adultos necesitamos escuchar a ver en qué andan, qué aplicaciones bajaron, a qué están jugando”, añadió Iturbide.
Los especialistas recomiendan fomentar alternativas saludables, como deportes o actividades lúdicas, para reducir la exposición de los jóvenes a estos consumos digitales.
Estrategias educativas y prevención transversal
El Consejo General de Educación trabaja en instancias de formación docente y en contenidos para abordar los riesgos de las apuestas online. “Las formaciones son virtuales y presenciales porque necesitamos como docentes tener herramientas para observar esta problemática. Hay contenidos inherentes a los consumos que se pueden trabajar transversalmente”, explicó.
Se busca que los contenidos no se limiten al daño o riesgo, sino que promuevan la reflexión sobre la sociedad de consumo y el vínculo con las redes, el celular y las apuestas. “Hay guías y lineamientos generales para actuar. El objetivo es construir colectivamente propuestas saludables”.
Iturbide agregó: “La mayoría de las veces no se gana y eso es lo que hay que problematizar con los chicos”, en referencia a los juegos de casino disponibles en dispositivos móviles.
De esta manera, se intenta crear un enfoque integral que combine prevención, acompañamiento y educación, para proteger a los adolescentes y ofrecer alternativas más seguras y creativas.
Jornadas Regionales de Educación 2026
María Machiavello, del área de Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación, anunció a Elonce la realización de las octavas Jornadas Regionales de Educación, que marcarán el inicio del ciclo lectivo 2026. “Nos encontramos el 12 de febrero en Paraná a partir de las 8 hasta las 12:30 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná”, explicó.
El viernes 13 de febrero la actividad continuará en Concordia, en el centro de convenciones local. Las jornadas se desarrollarán de forma presencial y, además, la comunidad educativa podrá sumarse de manera virtual mediante retransmisión por YouTube a través del canal del CGE.
El objetivo principal es reunir a docentes, directivos y equipos de supervisión para compartir experiencias, fortalecer trayectorias educativas y debatir sobre innovación pedagógica y nuevas tecnologías aplicadas al aula.
Invitados y temáticas centrales
Entre los especialistas invitados, se destacan Pedro Luis Figueroa, quien abordará el uso de inteligencias artificiales generativas en la educación y propuestas pedagógicas innovadoras. También participará María José Borsani, docente y terapista ocupacional, enfocada en estrategias de inclusión y sostenimiento de trayectorias complejas.
“Algo no menor: tienen reconocimiento de puntaje, eso es importantísimo”, detalló Machiavello.
Durante el evento, las escuelas compartirán sus experiencias sobre cómo implementan proyectos, vinculan niveles educativos y aplican nuevas modalidades de enseñanza, promoviendo un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo.
Inscripción y relevancia educativa
La inscripción estará habilitada desde el 4 hasta el 11 de febrero a través del micrositio de las jornadas regionales, donde los participantes podrán elegir su modalidad de asistencia y completar sus datos para recibir constancia y posterior certificado de participación.
“Venimos trabajando desde hace dos años sobre cómo llevar adelante propuestas relacionadas con la inteligencia artificial en las aulas y en las evaluaciones. Es algo que nos interesa y vamos a seguir trabajándolo en estas jornadas que son fundamentales”, afirmó.